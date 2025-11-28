星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2026」
【2025年12月1日 星ナビ編集部】
今回の表紙は清末友洋さん撮影の「C/2025 A6 レモン彗星」（星ナビギャラリー応募作）。2025年秋の夕空を賑わせた彗星です。2025年に起こった天文現象やトピックは「星のゆく年」で紹介しています。
特別付録 星空ハンドブック2026
2026年の毎月の星図と主な天文現象、惑星の動き、天体出没表などをまとめた便利なハンドブック。星撮りや観望など、フィールドで使いやすいサイズです。
2025年の天文トピック総まとめ 星のゆく年
16年ぶりの土星の環消失やレモン彗星、盛り上がる宇宙開発、天文・宇宙がテーマの映画やドラマなど2025年も話題の多い年でした。トピックをチェックしながら、今年の天文活動を振り返ってみませんか。
2025年の天文現象
肉眼彗星となったレモン彗星や9月8日未明の皆既月食はもちろん、16年ぶりの土星環消失、すばる食・スピカ食など、終わってみれば2025年も、印象深い天文現象が数多くありました。
2025年の天文学・宇宙開発
すばる望遠鏡・XRISMなどによる新たな成果、民間でも盛り上がる宇宙開発、新型補給機「HTV-X」の打ち上げなど、天文学・宇宙開発分野でも話題の多い年でした。
2025年の天文普及
21世紀が始まって四半世紀となる2025年。リアルでもバーチャルでも新しい取り組みがなされる一方、古き物が見返される1年にもなりました。天文宇宙関連ドラマや映画も多数作られました。
2025年の天文機材
2025年も数多くの新製品が投入されてきた天文機材たち。国内・海外の天体望遠鏡や多彩な双眼鏡、天体撮影機材をまとめました。
2026年の天文現象ピックアップ 星のくる年
2026年の天文界は、私たちにどんな天文ショーを見せてくれるでしょうか。全国で見られる皆既月食や好条件の流星群たち、レグルス食・プレアデス星団食など、2026年も楽しみな現象が盛りだくさん。撮影や観望を120%楽しむためには事前のチェックが大切です。年が明ける前に確認しておきましょう！
Observer's NAVI 各現象の注目ポイント
流星群、変光星、小惑星による恒星食、新天体・太陽系小天体について、2025年の成果と2026年の注目トピックをまとめました。「そろそろ観測にも挑戦したい」と思っている天文ファンにもおすすめ。
ニュースを深掘り！V宙部「憧れの天体が撮れる！ リコリモで天体撮影」
天文系VTuberの猫谷ここなさんが、オーストラリアの望遠鏡を使って撮影できるサービス「リコリモ」での撮影にチャレンジ。カメラや望遠鏡を持っていなくても憧れの天体を撮影できちゃいます。コラボ配信ではリコリモリーダーの武田謙郎さんにリコリモのサービスについて聞きました。
