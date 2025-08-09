星ナビ10月号は「天文VTuber大集合！2025」と「リモート天文台活用」
【2025年9月2日 星ナビ編集部】
今回の表紙は蒔田剛さん撮影の「ケンタウルス座A（電波銀河）」。オーストラリアにあるリモート天文台での撮影です。今月号から3号にわたり、「海外レンタル望遠鏡によるリモート観測」の魅力を紹介します。
バーチャルが現実に進出 天文系VTuber大集合！2025
バーチャルな姿で天文・宇宙の魅力を発信するVTuberたち。最近はその活動もますます広がりを見せています。2025年の天文系VTuberの“いま”を、惑星科学者VTuberの星見まどかさんがお届けします。
日食カウントダウン 2030年北海道金環日食＆2035年能登～関東皆既日食
能登～関東皆既日食まで、いよいよあと10年。5年後に近づいてきた北海道金環日食と、10年後の能登～関東皆既日食の見え方について紹介します。
Deepな天体写真 リモート天文台活用1 リモート天文台という撮影方法
近年「海外レンタル望遠鏡を使ったリモート撮影」が増えてきました。リモート天文台を活用している蒔田剛さんによる新コーナーです。自身の撮影スタイルの変遷に触れながら、具体的な使用方法や画像処理のノウハウを解説していきます。
新シリーズ アテナイの学堂 古代ギリシアの天文学者ヒッパルコス 前編
「エーゲ海の風」執筆・早水勉さんによる、古代の科学・天文学にフォーカスした新シリーズ「アテナイの学堂」がスタート。第1回は妥協を許さない批判と実証の天才、古代ギリシアの天文学者・ヒッパルコスがテーマです。
お求めは全国の書店、またはアストロアーツ オンラインショップ、Amazon.co.jpで。
電子版も電子書籍ストア各社で配信しています。
