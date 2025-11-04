星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」
【2025年11月4日 星ナビ編集部】
今回の表紙はKAGAYAさん撮影の「アイスランド一周中に出会ったオーロラ」。創刊25周年記念号らしい印象的な表紙です。撮影の旅の裏話は「KAGAYA通信」にて。
特別付録「星空カレンダー2026」
毎年恒例のカレンダーが特別付録。桜や蛍、蝉など、過去1年間の「星ナビギャラリー」掲載作から季節感あふれる9点をピックアップしました。2025年11月～2026年12月までのカレンダーなので、11月から飾って楽しめます！
星ナビ創刊25周年プレゼント
「星ナビ」は、2000年12月号の創刊から、この12月号で25周年。皆様への感謝を込めて、望遠鏡や天文グッズ、リモート望遠鏡利用券など25アイテムを総計33名様にプレゼント。奮ってご応募ください。
紫金山・アトラス彗星 解析進む大彗星
2024年秋から2025年の初頭にかけて、紫金山・アトラス彗星（C/2023 A3）とアトラス彗星（C/2024 G3）が話題になりました。2つの彗星が騒がれてから約1年、各所で観測成果が報告・発表されてきています。これら2つのアトラス彗星について、それぞれの特徴と最新の研究を紹介していきます。
Deepな天体写真 リモート天文台活用3 リモート天文台撮影の画像処理
レンタル望遠鏡での撮影では、露出時間に比例して撮影費用が嵩むため、露出不足となるのは避けられません。しかし、リモート天文台の立地条件から、露出時間がそれほど長くなくとも、高い解像度と発色の良い画像が期待できます。今回は、画像処理の全体像と画像処理、その背景にある理論概要を紹介します。
天文外史 「江戸天文学」ことはじめ
佳境を迎えつつあるNHKの大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢囃～』。舞台となっている江戸時代中期から後期は、日本の天文学においても画期となる時代でした。天文の“大衆化”がはじまったのもこの頃。蔦重の時代の日本の天文学事情を覗いてみましょう。
お求めは全国の書店、またはアストロアーツ オンラインショップ、Amazon.co.jpで。
電子版も電子書籍ストア各社で配信しています。
関連商品
天体写真や日出日入、月齢などのデータに加え、その月の星空や観測ガイド、天象ハイライトなどの情報も一挙掲載した人気の大判カレンダー。
2026年の天文現象や星空情報をまとめた「星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026」の卓上版と壁掛け版のカレンダーセット。
