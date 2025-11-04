  1. トップ
25アイテム33名に「星ナビ」創刊25周年プレゼント

2000年に創刊となった月刊「星ナビ」は、2025年12月号で創刊25周年を迎えました。これを記念して「25アイテム」総計33名にプレゼントします。

【2025年11月4日 星ナビ編集部

21世紀が始まる直前の2000年11月、「星ナビ」創刊号となる2000年12月号が発売されました。それから25年、2025年12月号で「創刊25周年」を迎えることができました。長きにわたり「星ナビ」を応援してくださった読者の皆さま、および天文趣味に関わる様々な団体や企業の方々のおかげと感謝しております。

プレゼント品
創刊25周年ということで「25」アイテムを総計33名様にプレゼント

創刊25周年にあたり記念企画第1弾として11月号にて「天文宇宙の今がわかるキーワード25」を増ページ大特集でお届けしました。第2弾は、各方面から提供いただいた25アイテムを総計33名様にお贈りする「ご愛読感謝プレゼント」を実施します。アンケートに答えて、グループごとに1点ずつ希望のアイテムを選び、ご応募ください。

《応募方法》

■ 星ナビ12月号を購入された方：
  • プレゼントのAグループ、Bグループ、Cグループの全てのアイテムを選ぶことができます
  • 紙本　→　P18-19に綴じ込みの「アンケートハガキ」を切り取り、ご記入の上、85円切手を貼って投函してください
  • 電子版　→　P18に記載のURL（またはQRコード読み取り）の「電子版専用アンケートフォーム」からご応募ください
■ オープン懸賞、どなたでも応募できます：
  • プレゼントのAグループ、Bグループのアイテムを選ぶことができます
  • 「Webアンケートフォーム」からご応募ください
  • 「アンケートハガキ」で応募された方も、「電子版専用アンケートフォーム」で応募された方も応募することができます
■ 締め切り：
  • 2025年12月8日（月）（※ハガキ必着）

プレゼント グループA
Aグループ：天体望遠鏡 4アイテムを 4名様にプレゼント

プレゼント グループB
Bグループ：星座双眼鏡、天文グッズ、サービス、天文ソフトなど、12アイテムを 19名様にプレゼント

プレゼント グループC
Cグループ：KAGAYAジグソーパズル、ムックばど 3アイテムを 10名様にプレゼント

《星ナビ創刊25周年 ご愛読感謝プレゼント＆提供元（敬称略）》

「★」マークのついているアイテムは、 「Webアンケートフォーム」から応募することができます。

《Aグループ》

ビクセン ★：
ケンコー・トキナー ★：
サイトロンジャパン ★：
ウィリアムオプティクス ★：

《Bグループ》

笠井トレーディング ★：
マルミ光機 ★：
ハクバ写真産業 ★：
リコー ★：
天文ハウスTOMITA ★：
ペンション スター☆パーティ ★：
  • ペア宿泊券（2026年8月末まで有効）
アストロアーツ ステラシリーズ

《Cグループ》12月号綴じ込みの「アンケートハガキ」と「電子版専用アンケートフォームから」応募

■ 渡部潤一（渡部潤一さんサイン入り）：
KAGAYAスタジオ（KAGAYAさんサイン入り）：
アストロアーツムック

