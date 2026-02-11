CP+2026にアストロアーツ／星ナビ出展、天文関係セミナーをリストアップ
【2026年2月25日 星ナビ編集部】
毎年初春に開催される「CP+（シーピープラス）」は、国内外のカメラメーカー、写真用品・映像関連メーカーだけでなく望遠鏡・双眼鏡メーカーも多数出展する日本最大のカメラと写真のワールドプレミアショー。今年は2月26日（木）～3月1日（日）の日程で、さまざまなステージや企画が用意されている。
「出展社ブース」では、ビクセンやサイトロンジャパン、ケンコー・トキナー、ハクバ（スワロフスキー）、マルミ光機、LAOWA、ZWOなど天文ファンおなじみの望遠鏡・双眼鏡メーカーや、ニコン、キヤノン、SONY、OM SYSTEM、シグマ、タムロンなどのカメラ・レンズメーカーがブースを展開。実際に製品を手に取って、担当者から直接詳しい話を聞けるのもこうしたイベントならでは。2024年、2025年に続いてアストロアーツ／星ナビも「CP+ブックマルシェ」に参加、ブースではステラシリーズ（天文ソフト）、撮影術シリーズムックなどを会場限定超特価で販売する。
《アストロアーツオンラインショップ CP+2026》
- ■ 2月26日（木）～3月1日（日）
-
- 製品案内
- 「ステラナビゲータ12 」定価 ¥15,400 → ¥13,500
- 「ステライメージ10」定価 ¥33,000 → ¥30,000
- 「ステラショット3」定価 ¥36,300 → ¥35,000
- 各ソフトの「Lite」版も20～30% OFF の会場特価
- 「星ナビ」最新号や「撮影術ムックシリーズ」「アストロガイド星空年鑑2026」「アストロアーツオリジナルグッズ」も会場特価で販売
- 製品案内
全日にわたって天体撮影に関するセミナー・講演も充実しており、写真・映像産業において天体の撮影が大きなジャンルとして注目を集めていることが伺える。星ナビ編集部のトークステージは2月28日（土）12時10分～50分。「星景写真最新トレンドと、3月3日の皆既月食」をテーマに講演する。
《天文関連セミナー 一覧》
- ■ アストロアーツ／星ナビ編集部
-
- 2月28日（土） 12:10～12:50
- 「星景写真最新トレンドと3月3日の皆既月食 」（川口雅也・石川果奈）【ステージC・LIVE配信】
- ■ ビクセン／ZWO
-
- 2月26日（木） 14:00～14:30
- 「VSD90SS・70SSで撮る至高の天体写真」（中西アキオ）【出展社ブース】
- 2月26日（木） 15:00～15:30
- 「ビクセン鏡筒で撮る皆既月食」（中西アキオ）【出展社ブース】
- 2月27日（金） 11:00～11:30
- 「はじめてでも、ここまで撮れる！Seestar S30 Proの作例で見る進化と表現」（Risa）【出展社ブース】
- 2月27日（金） 15:00～15:30
- 「Seestar S30 Proの魅力と活用術」（甲田昌樹）【出展社ブース】
- 2月27日（金） 16:00～16:30
- 「初めてのCMOSカメラ選び」（村上将之）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 11:00～11:30
- 「ポラリエUを使って楽しむ星景タイムラプス」（北山輝泰）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 12:00～12:30
- 「なぜ私は星景写真でポラリエUを使い続けるのか」（前田徳彦）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 13:00～13:30
- 「SDE72SSで楽しむ星宙」（千手正教）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 14:00～14:30
- 「目で見る星空の楽しみ、双眼鏡で広がる世界」（大西浩次）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 15:00～15:30
- 「初めてのCMOSカメラ選び」（村上将之）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 16:50～17:30
- 「～星空フォトコンテスト2025を振り返って～フォトコン審査員から学ぶ星空写真の楽しみ方」（大西浩次・北山輝泰）【ステージB・LIVE配信】
- 3月1日（日） 12:00～12:30
- 「SDP65SSで撮るディープスカイ - 星像と機動力を楽しむ」（渡邊尚登）【出展社ブース】
- 3月1日（日） 13:00～13:30
- 「開発者に本音で聞く 天体望遠鏡づくりの理想と現実」（のら化学者 のらばけ）【出展社ブース】
- 3月1日（日） 14:00～14:30
- 「観察・撮影に！ビクセン無料アプリで見る2026年注目天体イベント」（リコット）【出展社ブース】
- 3月1日（日） 15:00～15:30
- 「目で見る星空の楽しみ、双眼鏡で広がる世界」（大西浩次）【出展社ブース】
- ■ サイトロンジャパン／LAOWA
-
- 2月28日（土） 14:40～15:20
- 「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025・選考の舞台裏～今日の応募作品の傾向と現状を紹介、これからの作品への思いを語る～」（沼澤茂美・佐々木 夏・渡邉 晃・渡邉耕平）【出展社ブース・WEB配信】
- 3月1日（日） 10:30～11:10
- 「国産新型屈折望遠鏡「SJH-75UF」開発者に聞く、製品の魅力」（傳甫 淳・渡邉耕平）【出展社ブース・WEB配信】
- 3月1日（日） 12:00～12:40
- 「フルサイズ対応小型屈折望遠鏡の新たな選択肢 NAKOH 60GT」（Aramis）【出展社ブース・WEB配信】
- 3月1日（日） 14:00～14:40
- 「“LAOWAだから実現できた”星景タイムラプス、星空/オーロラ動画の世界（8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye, Argus FF II 35mm F0.95）」（成澤広幸）【出展社ブース・WEB配信】
- 3月1日（日） 15:30～16:10
- 「昼間の天体観察 ～太陽専用望遠鏡を使ってみる～」（Sam）【出展社ブース・WEB配信】
- ■ ケンコー・トキナー
-
- 2月26日（木） 13:00～13:45
- 「Anti-Fogセミナー」（茂手木秀行）【出展社ブース】
- ■ OMデジタルソリューションズ
-
- 2月26日（木） 15:20～16:00（WEB配信は18:00～18:40）
- 「小型軽量機で撮るオーロラと地球の光景」（佐藤大史）【出展社ブース・WEB配信】
- 2月27日（金） 13:20～14:00（WEB配信は16:00～16:40）
- 「ASTRO機で撮る星空」（飯島 裕・北山輝泰）【出展社ブース・WEB配信】
- 2月28日（土） 14:30～15:10
- 「OM SYSTEM で撮る 星空～ASTRO機で星空撮影を楽しもう！」（湯淺光則・川口雅也）【ステージB・LIVE配信】
- ■ マルミ光機
-
- 2月27日（金） 16:00～16:30
- 「星景撮影入門とマルミフィルター」（北山輝泰）【出展社ブース・WEB配信】
- 2月28日（土） 13:20～14:00
- 「マルミフィルターを使った星景撮影入門」（北山輝泰）【ステージC・LIVE配信】
- ■ タムロン
-
- 2月26日（木） 14:30～15:10
- 「TLU5.0革命！TAMRONが星空撮影・タイムラプス撮影の常識を変える。」（成澤広幸）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 16:20～17:00
- 「TLU5.0革命！TAMRONが星空撮影・タイムラプス撮影の常識を変える。」（成澤広幸）【出展社ブース】
- ■ DWARFLAB
-
- 2月27日（金） 11:00～11:20
- 「DWARFMini Astrophotography under Bright City Skies 光害の夜空の天体写真をDWARFMiniで」（Paul Cizdziel）【出展社ブース】
- 2月27日（金） 13:00～13:20
- 「DWARFMini Astrophotography under Bright City Skies 光害下の都会の夜空でも、DWARFMiniで天体写真を」（Paul Cizdziel）【出展社ブース】
- 2月27日（金） 15:00～15:20
- 「DWARFMini Astrophotography under Bright City Skies 光害下の都会の夜空でも、DWARFMiniで天体写真を」（Paul Cizdziel）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 11:00～11:30
- 「撮るだけじゃもったいない。DWARFで天体作品作」（丹羽雅彦）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 13:00～13:30
- 「DWARFの画像を最高の天体写真に！PixInsightによる画像処理」（丹羽雅彦）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 15:00～15:30
- 「DWARFのDuo Filterを使った写真の画像処理」（丹羽雅彦・南口雅也）【出展社ブース】
- 2月28日（土） 17:00～17:40
- 「「トークセッション 天文ファンの夢。」お手軽に楽しいDWARFの魅力とは？」（丹羽雅彦）【出展社ブース】
- 3月1日（日） 11:00～11:40
- 「あなたも天体写真が撮れる！お手軽＆コンパクトなドワーフミニの魅力」（成澤広幸）【出展社ブース】
- ■ ソニー／ソニーマーケティング
-
- 2月27日（金） 12:50～13:25
- 「星空の撮影表現を広げるαの新機能と純正レンズ」（沼澤茂美）【出展社ブース・WEB配信】
- 2月28日（土） 16:10～16:45
- 「カメラと共に星空を追う」（KAGAYA）【出展社ブース】
- ■ キヤノン／キヤノンマーケティングジャパン
-
- 2月26日（木） 13:30～14:10
- 【デモンストレーションステージ】このレンズで星景写真を撮りに行こう！開発者が語る新商品レンズの魅力 （キヤノン担当者）
- ■ ニコン
-
- 2月27日（金） 10:10～、2月28日（土） 10:10～
- 「Z8の性能を100%引き出す！ 星空HDRタイムラプスへの挑戦」（成澤広幸）【出展社ブース】
