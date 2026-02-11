CP+2026にアストロアーツ／星ナビ出展、天文関係セミナーをリストアップ

  1. トップ
2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催される「CP+2026」では、星ナビ編集部がトークステージで講演するほか、ブックマルシェコーナーにて天文ソフトや撮影術ムックを会場特価で販売する。また各社ブース等で行われる天文関係のセミナー・講演も充実したラインナップとなっている。

【2026年2月25日 星ナビ編集部

毎年初春に開催される「CP+（シーピープラス）」は、国内外のカメラメーカー、写真用品・映像関連メーカーだけでなく望遠鏡・双眼鏡メーカーも多数出展する日本最大のカメラと写真のワールドプレミアショー。今年は2月26日（木）～3月1日（日）の日程で、さまざまなステージや企画が用意されている。

「出展社ブース」では、ビクセンやサイトロンジャパン、ケンコー・トキナー、ハクバ（スワロフスキー）、マルミ光機、LAOWA、ZWOなど天文ファンおなじみの望遠鏡・双眼鏡メーカーや、ニコン、キヤノン、SONY、OM SYSTEM、シグマ、タムロンなどのカメラ・レンズメーカーがブースを展開。実際に製品を手に取って、担当者から直接詳しい話を聞けるのもこうしたイベントならでは。2024年、2025年に続いてアストロアーツ／星ナビも「CP+ブックマルシェ」に参加、ブースではステラシリーズ（天文ソフト）、撮影術シリーズムックなどを会場限定超特価で販売する。

出展社 一覧はこちら

《アストロアーツオンラインショップ CP+2026》

■ 2月26日（木）～3月1日（日）
  • 製品案内
    • 「ステラナビゲータ12 」定価 ¥15,400 → ¥13,500
    • 「ステライメージ10」定価 ¥33,000 → ¥30,000
    • 「ステラショット3」定価 ¥36,300 → ¥35,000
    • 各ソフトの「Lite」版も20～30% OFF の会場特価
    • 「星ナビ」最新号や「撮影術ムックシリーズ」「アストロガイド星空年鑑2026」「アストロアーツオリジナルグッズ」も会場特価で販売

会場マップ
CP+2026会場マップ。アストロアーツ／星ナビブースは会場入り口から右側。画像クリックで表示拡大

全日にわたって天体撮影に関するセミナー・講演も充実しており、写真・映像産業において天体の撮影が大きなジャンルとして注目を集めていることが伺える。星ナビ編集部のトークステージは2月28日（土）12時10分～50分。「星景写真最新トレンドと、3月3日の皆既月食」をテーマに講演する。

ステージ・セミナー・ワークショップ 一覧・検索はこちら

オンラインイベント一覧・検索はこちら

CP+2025での星ナビ編集部の講演
CP+2025での星ナビ編集部の講演のようす

《天文関連セミナー 一覧》

■ アストロアーツ／星ナビ編集部
  • 2月28日（土） 12:10～12:50
    • 「星景写真最新トレンドと3月3日の皆既月食 」（川口雅也・石川果奈）【ステージC・LIVE配信】
ビクセン／ZWO

CP+2026の天文関連セミナー講師
CP+2026の天文関連セミナーに登壇する講師のみなさん（一部）。CP+公式サイトより

サイトロンジャパン／LAOWA
  • 2月28日（土） 14:40～15:20
    • 「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025・選考の舞台裏～今日の応募作品の傾向と現状を紹介、これからの作品への思いを語る～」（沼澤茂美・佐々木 夏・渡邉 晃・渡邉耕平）【出展社ブース・WEB配信】
  • 3月1日（日） 10:30～11:10
    • 「国産新型屈折望遠鏡「SJH-75UF」開発者に聞く、製品の魅力」（傳甫 淳・渡邉耕平）【出展社ブース・WEB配信】
  • 3月1日（日） 12:00～12:40
    • 「フルサイズ対応小型屈折望遠鏡の新たな選択肢 NAKOH 60GT」（Aramis）【出展社ブース・WEB配信】
  • 3月1日（日） 14:00～14:40
    • 「“LAOWAだから実現できた”星景タイムラプス、星空/オーロラ動画の世界（8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye, Argus FF II 35mm F0.95）」（成澤広幸）【出展社ブース・WEB配信】
  • 3月1日（日） 15:30～16:10
    • 「昼間の天体観察 ～太陽専用望遠鏡を使ってみる～」（Sam）【出展社ブース・WEB配信】
ケンコー・トキナー
OMデジタルソリューションズ
マルミ光機
タムロン
  • 2月26日（木） 14:30～15:10
    • 「TLU5.0革命！TAMRONが星空撮影・タイムラプス撮影の常識を変える。」（成澤広幸）【出展社ブース】
  • 2月28日（土） 16:20～17:00
    • 「TLU5.0革命！TAMRONが星空撮影・タイムラプス撮影の常識を変える。」（成澤広幸）【出展社ブース】
DWARFLAB
  • 2月27日（金） 11:00～11:20
    • 「DWARFMini Astrophotography under Bright City Skies　光害の夜空の天体写真をDWARFMiniで」（Paul Cizdziel）【出展社ブース】
  • 2月27日（金） 13:00～13:20
    • 「DWARFMini Astrophotography under Bright City Skies　光害下の都会の夜空でも、DWARFMiniで天体写真を」（Paul Cizdziel）【出展社ブース】
  • 2月27日（金） 15:00～15:20
    • 「DWARFMini Astrophotography under Bright City Skies　光害下の都会の夜空でも、DWARFMiniで天体写真を」（Paul Cizdziel）【出展社ブース】
  • 2月28日（土） 11:00～11:30
    • 「撮るだけじゃもったいない。DWARFで天体作品作」（丹羽雅彦）【出展社ブース】
  • 2月28日（土） 13:00～13:30
    • 「DWARFの画像を最高の天体写真に！PixInsightによる画像処理」（丹羽雅彦）【出展社ブース】
  • 2月28日（土） 15:00～15:30
    • 「DWARFのDuo Filterを使った写真の画像処理」（丹羽雅彦・南口雅也）【出展社ブース】
  • 2月28日（土） 17:00～17:40
    • 「「トークセッション 天文ファンの夢。」お手軽に楽しいDWARFの魅力とは？」（丹羽雅彦）【出展社ブース】
  • 3月1日（日） 11:00～11:40
    • 「あなたも天体写真が撮れる！お手軽＆コンパクトなドワーフミニの魅力」（成澤広幸）【出展社ブース】
ソニー／ソニーマーケティング
キヤノン／キヤノンマーケティングジャパン
  • 2月26日（木） 13:30～14:10
    • 【デモンストレーションステージ】このレンズで星景写真を撮りに行こう！開発者が語る新商品レンズの魅力 （キヤノン担当者）
ニコン

