2026年8月16日 細い月と金星が接近
8月16日の夕方から宵、西南西の低空で月齢4の細い月と宵の明星の金星が接近して見える。
地球照を伴った幻想的な細い月と宵の明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさだ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。次回の共演は9月14日。
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