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2025年6月27日 細い月と水星が接近

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2025年6月27日の夕方、西北西の低空で細い月と水星が接近する。

星図

6月27日の夕方、西北西の低空で月齢2の細い三日月と水星が接近して見える。

日の入り30分後の高度は約10度と低いが、水星としては見やすいほうだ。見晴らしが良いところで観察しよう。0.2等級の水星は肉眼でも見えるが、双眼鏡を使うとより見やすくなる。

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