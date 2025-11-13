「理科年表」創刊100周年記念講演会と企画展

「理科年表」の創刊100周年記念講演会「科学のクロニクル 百年の歩み」が12月14日、一橋大学で開催される。また天文・科学情報スペース（三鷹市）では、理科年表の歴史に関するトリビアを交えた企画展が開催中だ。

【2025年11月25日 国立天文台】

国立天文台が編纂する自然科学のデータブック「理科年表」が、1925年2月20日の創刊から100年の節目を迎える。理科年表は、毎年の更新で新発見や過去の知見の訂正を刻み込んで成長してきた、言わば科学のクロニクル（年代記）と言える。

12月14日一橋大学一橋講堂（東京都千代田区）において、理科年表の創刊100周年を記念した講演会「創刊100周年記念講演会―科学のクロニクル 百年の歩み」が開催される。天文や気象などの専門家6名が登壇し、その分野と理科年表のこれまでの道のりや、研究の最前線、今後の展望などについて語る。そのほか当日会場ロビーでは、理科年表の愛読皆はもちろん、理科年表を知らない人も楽しめる、理科年表の歴史を振り返る展示や、同じくアニバーサリーイヤーを迎える関連分野の展示なども行われる。

なお、来場が難しい場合には、YouTubeの国立天文台チャンネルで予定されているライブ配信で講演会を楽しめる。また講演終了後に公開される同チャンネルのアーカイブでも視聴できる（詳細は、理科年表オフィシャルサイトを参照のこと）。

また、12月7日まで、天文・科学情報スペース（東京都三鷹市）において、企画展「科学のクロニクル『理科年表』100年の歩み」が開催中だ。「理科年表」の歩んだ歴史に関するトリビアを交えた年表などが紹介されている。