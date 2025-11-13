2026年の星空の全てを1冊で「アストロガイド 星空年鑑 2026」発売

「アストロガイド 星空年鑑 2026」は1年の天文現象や星空の様子をオールカラーで紹介するムックです。シミュレーションソフトでの現象再現、プラネタリウム番組、スマホアプリとの連携などのコンテンツで2026年の星空を楽しみ尽くしましょう！

「アストロガイド 星空年鑑 2026」は、1年間の天文現象と毎月の星空の様子をわかりやすく紹介するDVD-VIDEO/ROM付きムックです。最高条件のペルセウス座流星群や、全国で見やすい皆既月食など、2026年も見逃せない天文現象が満載です！2026年の天文ライフを「星空年鑑」と一緒に楽しみませんか？

本誌特集記事

豊富なカラー写真やイラストを用いて天文現象をわかりやすく紹介。2026年に起こる現象の見どころや、毎月の星空・惑星の様子が先取りできます。特集「天文現象ハイライト」は2026年に観望したい天文現象を写真とカラーCGイラストで解説した毎年恒例の人気コーナー。2026年オリジナル特集「はじめよう！星空生活」はスマホで操作できる話題の望遠鏡「スマート望遠鏡」にフォーカス。





本誌「天文カレンダーと天文現象」

上段におすすめの天文現象、下段に1週間ごとの天文現象カレンダーを配置。スマホアプリ「星空ナビ」とも連動し、アプリを使うと天文現象が起こる方角まで案内してくれます。見た天文現象をコレクションする機能も搭載、天文現象を見るのがさらに楽しくなること間違いなし！天文用語解説や二十四節気・天体・星座解説など、季節ごとに読みたい星空コラムも掲載。

さらに、撮影したい天文現象とその方法を紹介する「今月のシャッターチャンス」や季節ごとのおすすめ天体や星座を紹介する「四季の星座と天体」といったコラムも充実。肉眼・双眼鏡・望遠鏡での観望から撮影まで、どんな楽しみ方でも活用できます。







DVD収録の「プラネタリウムと解説番組」

付録のDVDには注目の天文現象や最新の宇宙の話題などについて解説した動画を4本収録しています。

2026年の注目の天文現象を解説した「天文現象ダイジェスト2026」、2026年に見られる「日食＆月食」、爆発の期待が高まる「かんむり座T」、思い出の天文現象を振り返るラジオ風番組「思い出の天文現象」。ナレーションは天文Podcast番組「10分!?天体ばなし ～宙が好きすぎて～」で活躍中のフリーアナウンサー・北里麻美さんです。

オンラインで限定番組＆過去作も見られる！

インターネットに接続できるパソコンや端末があれば、より高解像で美しい「オンライン動画」で楽しむことができます（スマホアプリ「星空ナビ」でも視聴可能）。オンラインでは過去の「星空年鑑」で制作した番組を加えた計15本の番組をご覧いただけます。

WindowsとMacに対応「アストロガイドブラウザ2026」

DVDに収録の「アストロガイドブラウザ2026（Windows＆Mac用）」は、2026年の天文現象をわかりやすく表示するソフトです。毎日・毎月の天文現象の解説をカレンダーの形式で閲覧できるほか、星図と連動して注目の現象をシミュレーションできます（シミュレーション機能はWindows版のみ）。

ユーザー登録で「天文現象画像」と「カレンダー」

ユーザー登録すると、ユーザーページから「アストロガイド天文現象画像パック2026」と「アストロガイド天文現象カレンダー2026」のダウンロードが可能です。

「アストロガイド天文現象画像パック2026」は個人のSNSやプライベートな観望会などでも使用可能。アストロガイド天文現象カレンダー2026」は、本誌p19～p105「2026年 天文カレンダーと天文現象解説」のPDF版です。

さらに、自分が使っているスケジュールアプリや電子カレンダーとセットで使える「デジタル星空カレンダー」もダウンロードできるようになりました。自分の予定と星空の予定を見比べたり、観測や観望・遠征の予定をたてたりするのにお使いください。

発売記念配信は11月14日（木）20時から！

「アストロガイド 星空年鑑 2026」の発売を記念し、制作担当者が集合。2025年のおすすめ天文現象はもちろん、こだわり・制作の裏話などもお話します。お楽しみに！質問やコメントも大歓迎、アーカイブでもご覧いただける予定です。

