壁掛けカレンダー 付きのムック「星空こよみ カレンダー 2026」発売
【2025年11月17日 アストロアーツ】
2026年の天文現象をまとめたムック「星空こよみ カレンダー 2026」が11月17日（月）発売。本誌には1年間のハイライト、12か月分の円星図と毎日の天文現象リスト、1年間の惑星の動きと便利な天体出没表が載っています。付録の壁掛けカレンダーにはバラエティに富んだ宇宙の姿を合計13枚収録。美しい天体写真を眺めながら、日々の星空の様子や月齢、太陽や月の出没時刻などを知ることができます。星空と暮らす365日をあなたに。
■ 図版とリストで一覧性ばつぐんの「本誌」
冒頭の「天文現象ハイライト」で注目の天文現象をカラー図版で案内。「毎月の主な天文現象」では見開きごとに1月〜12月の各月の円星図と天文現象リストを掲載し、付録の壁掛けカレンダーでは載せきれなかった現象も網羅しています。「太陽系惑星の動き」では、内惑星（水星・金星）と外惑星（火星・木星・土星・天王星・海王星）の1年の動きや諸現象をまとめました。1年を通じて変化する日没や月の出、惑星たちの出没から南中が描き込まれた便利な「天体出没図」もあります。アプリ「星空ナビ」にアクセスできる2次元コード付き。
■ 天体写真を楽しみながらおすすめの現象がわかる付録「壁掛け版 星空こよみ」カレンダー
色鮮やかな銀河や複雑な構造を見せる分子雲、星雲・星団に、天の川と地上の景色、華やかな流星群やオーロラ、大彗星の姿など、表紙＋12か月で計13枚の星空で魅せる、見開きA3サイズの壁掛けカレンダーです。カレンダーからも2次元コードでアプリ「星空ナビ」にアクセスできます。
ムック「星空こよみ カレンダー 2026」
- ■ 価格：
-
- 1,800円（10%税込）
- ■ 発売：
-
- 2025年11月17日 全国書店 および アストロアーツ オンラインショップにて
- ■ 判型、ページ：
-
- A4変型判（ムック）、オールカラー32ページ
- ■ 付録：
-
- 壁掛け版「星空こよみ」カレンダー（400×277mm、A3変形サイズ・展開時）
