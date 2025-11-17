  1. トップ
  2. 機材・グッズ

壁掛けカレンダー 付きのムック「星空こよみ カレンダー 2026」発売

このエントリーをはてなブックマークに追加
2026年も楽しみな現象がたくさん起こります。壁掛けカレンダー付きのムック「星空こよみ カレンダー 2026」があれば、美しい星景写真を楽しめるだけでなく日常に紛れがちな星空の予定を見逃しません。

【2025年11月17日 アストロアーツ

2026年の天文現象をまとめたムック「星空こよみ カレンダー 2026」が11月17日（月）発売。本誌には1年間のハイライト、12か月分の円星図と毎日の天文現象リスト、1年間の惑星の動きと便利な天体出没表が載っています。付録の壁掛けカレンダーにはバラエティに富んだ宇宙の姿を合計13枚収録。美しい天体写真を眺めながら、日々の星空の様子や月齢、太陽や月の出没時刻などを知ることができます。星空と暮らす365日をあなたに。

■ 図版とリストで一覧性ばつぐんの「本誌」

冒頭の「天文現象ハイライト」で注目の天文現象をカラー図版で案内。「毎月の主な天文現象」では見開きごとに1月〜12月の各月の円星図と天文現象リストを掲載し、付録の壁掛けカレンダーでは載せきれなかった現象も網羅しています。「太陽系惑星の動き」では、内惑星（水星・金星）と外惑星（火星・木星・土星・天王星・海王星）の1年の動きや諸現象をまとめました。1年を通じて変化する日没や月の出、惑星たちの出没から南中が描き込まれた便利な「天体出没図」もあります。アプリ「星空ナビ」にアクセスできる2次元コード付き。

星空こよみ カレンダー 本誌
本誌はオールカラー32ページ。表紙（左）は渦巻銀河M83の写真。「毎月の主な天文現象」（右）では毎月の見どころと中旬20時ごろの空、毎日の現象、月齢と月の形、日月出没時刻などを案内（クリックで拡大）

■ 天体写真を楽しみながらおすすめの現象がわかる付録「壁掛け版 星空こよみ」カレンダー

色鮮やかな銀河や複雑な構造を見せる分子雲、星雲・星団に、天の川と地上の景色、華やかな流星群やオーロラ、大彗星の姿など、表紙＋12か月で計13枚の星空で魅せる、見開きA3サイズの壁掛けカレンダーです。カレンダーからも2次元コードでアプリ「星空ナビ」にアクセスできます。

星空こよみ カレンダー 付録
付録のカレンダーは、嬉しい日月出没時刻や月齢、おもな天文現象の情報を求める天文ファンだけでなく、インテリアとして日常に彩りを求める方にもぴったり

星空こよみ カレンダー 付録掲載写真
「星ナビ」ギャラリーに掲載された読者の作品から12枚＋表紙の天体写真をセレクトしました

星空年鑑 2026セット
アストロアーツオンラインショップでは「ASTROGUIDE 星空年鑑 2026」とセットでお買い得プライス！

ムック「星空こよみ カレンダー 2026」

■ 価格：
  • 1,800円（10%税込）
■ 発売：
■ 判型、ページ：
  • A4変型判（ムック）、オールカラー32ページ
■ 付録：
  • 壁掛け版「星空こよみ」カレンダー（400×277mm、A3変形サイズ・展開時）

関連商品

星空年鑑 2026＋星空こよみカレンダー 2026 セット

2026年の星空をまるごと楽しめる、DVD付き「アストロガイド星空年鑑2026」と、冊子＋壁掛けカレンダー「星空こよみカレンダー 2026」のセット。11月17日発売

太陽・月・星のこよみ

天体写真や日出日入、月齢などのデータに加え、その月の星空や観測ガイド、天象ハイライトなどの情報も一挙掲載した人気の大判カレンダー。

〈関連リンク〉

関連記事