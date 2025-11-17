天文系YouTuber3人と2026年を先取り！星空年鑑コラボ配信が決定

2025年12月、天文系YouTuber3人とアストロアーツによるコラボ配信を行います。「アストロガイド 星空年鑑 2026」や「星空こよみ カレンダー」などと一緒に2026年の天文現象を先取りして紹介します！

【2025年12月17日 アストロアーツ】

2026年は3月の皆既月食や8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群など、天文現象の見どころがたっぷりな一年。アストロアーツでは、天文YouTuberの3人と2026年の天文現象を語るコラボ配信を開催。2026年の天文現象のおすすめや観望・撮影のコツなどをお話しします。





トップバッター、12/17（木）配信担当のリコットさんは、星空案内人で東京大学大学院修了の天文系YouTuber。2026年の見どころ天文現象の紹介に加えて、「星空ナビ」や「星空年鑑2026」付録の「アストロガイドブラウザ」などについても紹介します。

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gg95XdqHYeE">ムービーを見る</a>

12/26（金）配信を担当する天文系VTuberの猫谷ここなさんは、星ナビ1月号にて「リコリモ」を使った天体撮影や画像処理にもチャレンジしました。今回は、肉眼でもゆるっと見られる天文現象を中心に、2026年の月や惑星についてもお話ししていきます。

最終回、12/29（月）配信を担当するの星見まどかさんは野辺山の特別客員研究員としても活躍している惑星科学者VTuber。「星空年鑑」や「星空こよみカレンダー」の制作裏話やおすすめの使い方を紹介します。

配信の詳しい内容やURLはアストロアーツ・星ナビXと各YouTuberのXにて案内します。フォローの上お待ちください。

《コラボ配信詳細》