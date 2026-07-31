2026年8月12日 細い月と水星、木星が接近
8月12日の明け方、東北東の低空で月齢28の細い月と水星、木星が接近して見える。
日の出30分前の高度が5度前後と非常に低く、観察しづらい現象だが、それだけに見えたときの喜びは大きい。東北東の空が開けた場所で、双眼鏡で探してみよう。撮影にもチャレンジしてみたい。月と木星の次回の接近は9月9日。
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