2026年8月15日 金星が東方最大離角

2026年8月15日、夕方から宵の西南西の低空で輝いている宵の明星の金星が太陽から最も離れて東方最大離角となる。

夕方から宵に西南西の低空に輝く「宵の明星」の金星が、8月15日に太陽から最も離れて東方最大離角となる。

今シーズンの金星は3月中旬ごろから夕空に見えはじめた。夕空で眩しく光る明星の輝きは目を引き、6月上旬に木星との大接近、7月上旬にレグルスとの大接近などの美しい天文現象も見せた。明日16日には細い月と共演する。





金星が太陽から最も離れるのは8月15日だが、日の入り時の高度が最も高いのは6月中旬ごろだった。今後は10月22日に内合を迎え、11月上旬ごろからは「明けの明星」として明け方の東南東の低空に姿を現す。