2025年8月19日 水星が西方最大離角

未明から明け方の東北東の低空に見えている水星が、8月19日に太陽から最も離れて西方最大離角となる。

日の出45分前の高度は約8度でかなり低いが、水星としては見やすいほうだ。方位と高度をよく確かめて、東北東の空が開けたところで双眼鏡で探してみよう。0.1等級と明るいので、位置がわかれば肉眼でも見える。右上に輝く明けの明星の金星や木星との位置関係も頼りになる。22日には月齢28の細い月と接近する。また、すぐそばには接近中のかに座のプレセペ星団もある。





地球の内側を公転する水星は見かけ上、太陽から大きく離れることがないので、日の入り後の西の空か日の出前の東の空にしか見えない。今回のように太陽から西側に最も離れる「西方最大離角」のときには、日の出前の東の低空に見える。