探査機「ジュース」、世界初の月・地球ダブルスイングバイを実施
【2024年8月27日 ヨーロッパ宇宙機関】
昨年4月に打ち上げられた木星氷衛星探査機「ジュース（JUICE）」は、日本時間8月20日6時15分に月の上空約700kmを通過する月スイングバイを実施して地球方向へ進路を変更した。続いて、その約25時間後の21日6時56分にアジア・太平洋の上空6840kmを飛行する地球スイングバイを行い、世界初のダブルスイングバイを成功させた。このダブルスイングバイによって、ジュースは次に惑星フライバイを実施する金星へ向かう軌道へ入った。
スイングバイは探査機の加速や減速のほか、燃料を節約して航行するための軌道修正にも使われる。木星系は地球から平均約8億kmの距離にあり、直接たどり着くには60tもの推進剤が必要だ。また、到着後に減速して木星周回軌道へ入るためにも莫大な推進剤が必要となる。JUICEミッションチームは20年もの歳月をかけて、探査機が適切な速度と方向へ飛行して搭載した約3tの燃料を節約しながら木星系に到着できるように、複雑な惑星スイングバイを利用した航行計画を立てた。
「今回のダブルスイングバイは、自分が運転する車と道路脇の隙間がほんの数ミリしかないとても狭い道を、最大に加速して突き進むようなものでした。月スイングバイは完璧で全てが滞りなく進み、ジュースが地球近くに戻ってきたのを見て感激しました」（JUICE探査機運用マネージャー Ignacio Tancoさん）。
「非常に正確なナビゲーションのおかげで、ダブルスイングバイ用に確保した推進剤の使用がごく一部で済みました。今後予定外で燃料が使えたり、木星系に到着した後のミッションを延長できたりといった余裕につながります」（Tancoさん）。
ジュースはダブルスイングバイ時に、10個の観測機器のうち8つを稼働させて観測データを収集した。「得られたデータを使って観測機器の動作を徹底的に調べて、木星系到着に向けた準備ができます。実際の観測ターゲットに対して観測機器がどのように反応するかを理解する上で、地球や月、その周辺環境は理想的な観測対象です」（ジュース科学サイエンティスト Claire Vallatさん）。
この後、ジュースは2025年に金星フライバイ、2026年と2029年に地球フライバイをそれぞれ実施して、2031年に木星系に到着する。
〈参照〉
- ESA：
- ESA - Rocket Science Blog：
- X：
- ESA's Juice mission X（@ESA_JUICE）：
- JUICE Monitoring Camera (JMC) lunar-Earth flyby data are now publicly available in the ESA Planetary Science Archive (PSA)（8月21日午後5時24分）
- ESA has successfully completed the world’s first ever lunar-Earth flyby（8月21日午後5時13分）
- At this time we expect #ESAJuice to have reached closest approach to Earth, at just 6840 km.（8月21日午前6時56分）
- Reminiscing about last night as we speed onward towards our closest approach to Earth（8月21日午前5時29分）
- Earlier today, #ESAJuice turned to point its science instruments towards Earth, preparing itself for a closest approach to our home（8月20日午後11時23分）
- @ESA_JUICE's stunning views of the Moon（8月20日午後6時35分）
- #ESAJuice captured stunning views of our Moon, as it zipped by last night（8月20日午後5時53分）
- Our fearless traveller is getting a nudge from the Moon and Earth next week（8月18日午後9時00分）
- On 20 August, #ESAJuice will fly past Earth as part of a world-first lunar-Earth flyby（8月17日午後6時00分）
- On 19 August, #ESAJuice will fly past the Moon（8月16日午後8時28分）
- Real-time pinpoint accuracy is going to be required in all navigation manoeuvres as #ESAJuice approaches the Moon and then Earth（8月16日午前4時00分）
- 木星氷衛星探査JUICE JAPAN（@juice_japan）：
- 地球スイングバイのときの画像ですね！改めて月と地球のスイングバイ成功おめでとうございます！（8月21日午後6時05分）
- 地球から6840kmの最接近をしてJUICE探査機は通り過ぎました（8月21日午前7時02分）
- 地球スイングバイ中のJUICE探査機 現在東南アジア、日本の上あたり？を通過しているはず（8月21日午前6時50分）
- 月のスイングバイを確実にこなしたJUICE探査機は、現在、地球スイングバイ中（ 8月21日午前6時31分）
- 月面から750kmのところを通過します（8月20日午前6時14分）
- 今回の月と地球のスイングバイのために、予定では4回の軌道微調整を重ねるところ最初の1回で達成！（8月18日午後8時07分）
- 燃料を木星系探査に少しでも多く使う目的で、天体の重力を利用した複雑なスイングバイを重ねる（8月18日午後8時05分）
- 予定通り無事に月の近くを通りました（8月17日午後8時35分）
- 今回の重力アシストは大胆かつ非常に緻密なダブルスイングバイ！（8月17日午後8時35分）
- 木星系への旅の途中の大イベントは、8月20日と21日の「月と地球のスイングバイ」（8月17日午後8時32分）
〈関連リンク〉
- ESA
- ESA YouTube：
- JAXA宇宙科学研究所
- X：
- 天文台&プラネタリウム 星の観察館「満天星」（@man_ten_bo_shi）
- アストロアーツ：
- 星空ガイド【特集】2023～2024年 木星
- 天体写真ギャラリー ：2024年 木星
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