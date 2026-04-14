熊谷市立文化センターのプラネタリウムがリニューアル
【2026年4月24日 アストロアーツ】
埼玉県の熊谷市立文化センターは、JRと秩父鉄道が乗り入れる熊谷駅から歩いて5分ほどと便利なところにある、プラネタリウム館や熊谷図書館、文化会館などの複合施設です。屋上には口径406mmの反射望遠鏡を備えた天文台も設置されています。
この春、プラネタリウム館では機材を一新し、光学式投影機とデジタル式投影機が新しくなりました。光学式投影機は新たに開発された大平技研制作のMEGASTAR-IICが国内外を通じて初めて導入され、恒星投映数が飛躍的に向上しました。また、デジタルプラネタリウムはアストロアーツ製の「ステラドームプロ」が新たに導入され、様々な天文現象や演出を表現できるようになりました。
ぜひ生まれ変わったプラネタリウム館を訪れて、1000万個の恒星を映し出すMEGASTAR-IICの星空と、広角魚眼レンズを組み合わせたレーザー光源のプロジェクタから映し出されるステラドームプロの映像が創り出す新たな宇宙を体感してみてください。
〈関連リンク〉
- 熊谷市立文化センター
- 大平技研：MEGASTAR-IIC
- アストロアーツ：ステラドーム
関連記事
- 2026/04/14 五藤光学研究所が創業100周年、星空の魅力を届けて一世紀
- 2026/04/12 横浜でKAGAYA展「天空の歌」スタート
- 2026/04/07 「月光天文台」のプラネタリウムがCFを利用してリニューアル
- 2026/01/14 1月16日にプラネタリウムライブ配信「星好き女子と振り返る2025年・2026年の天文現象をゆる解説」 メッセージも募集中
- 2025/12/01 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2026」
- 2025/11/20 星空のもとで癒しのひと時 21日に「熟睡プラ寝たリウム」YouTube生配信
- 2025/08/20 戦後80年 平和を願うプラネタリウム
- 2025/08/20 富士川楽座プラネタリウム、映像も音もフル刷新で7月リニューアルオープン
- 2025/08/15 公式ブログ：【手記】宙を編む～私、プラネタリウムを作ります～
- 2025/08/10 コニカミノルタプラネタリウムのカプセルトイが登場
- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
- 2025/07/22 「厚木市子ども科学館」のプラネタリウムがリニューアル
- 2025/06/20 星ナビ8月号、9月号の2号連続でプラネタリウム特集「星の都の物語」
- 2025/05/08 大分県「梅園の里天文台 天球館」にモバイルプラネタリウム導入
- 2025/04/28 星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」
- 2025/04/16 【4月22日発売】一冊まるごとプラネ！ムック「ようこそプラネタリウムへ」
- 2025/04/14 “星の燈台”たちばな天文台にモバイルプラネタリウム導入
- 2025/01/15 「猪名川天文台」のプラネタリウムがリニューアル
- 2025/01/14 1月16日にプラネタリウムライブ配信 「2024年＆2025年の星空を語る！」
- 2025/01/07 伊丹市立こども文化科学館で小学生が挑むプラネタリウム番組制作