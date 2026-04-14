熊谷市立文化センターのプラネタリウムがリニューアル

埼玉県熊谷市の「熊谷市立文化センター」のプラネタリウムがリニューアルした。

【2026年4月24日 アストロアーツ】

埼玉県の熊谷市立文化センターは、JRと秩父鉄道が乗り入れる熊谷駅から歩いて5分ほどと便利なところにある、プラネタリウム館や熊谷図書館、文化会館などの複合施設です。屋上には口径406mmの反射望遠鏡を備えた天文台も設置されています。





この春、プラネタリウム館では機材を一新し、光学式投影機とデジタル式投影機が新しくなりました。光学式投影機は新たに開発された大平技研制作のMEGASTAR-IICが国内外を通じて初めて導入され、恒星投映数が飛躍的に向上しました。また、デジタルプラネタリウムはアストロアーツ製の「ステラドームプロ」が新たに導入され、様々な天文現象や演出を表現できるようになりました。





ぜひ生まれ変わったプラネタリウム館を訪れて、1000万個の恒星を映し出すMEGASTAR-IICの星空と、広角魚眼レンズを組み合わせたレーザー光源のプロジェクタから映し出されるステラドームプロの映像が創り出す新たな宇宙を体感してみてください。