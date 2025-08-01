コニカミノルタプラネタリウムのカプセルトイが登場
【2025年8月10日 星ナビ編集部】
コニカミノルタプラネタリウムが、同社が運営する「コニカミノルタプラネタリウム」全5館（有楽町・池袋・押上・横浜・名古屋）で、カプセルトイ商品「コニカミノルタプラネタリウム スタードーム/全5種」と「インフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター/全5種」を販売中。いずれも、コニカミノルタプラネタリウムが届ける特別な星空体験を自宅で楽しめる手のひらサイズのプラネタリウムだ。
- ■ 「コニカミノルタプラネタリウム スタードーム」の概要
-
- 価格：1回500円（税込）/全5種：プラネタリウム満天（池袋）、プラネタリウム天空（押上）、プラネタリアTOKYO（有楽町）、プラネタリアYOKOHAMA（横浜）、プラネタリウム満天NAGOYA（名古屋）
- 発売日：2025年7月より順次発売
- 対象年齢：15歳以上
- 取扱い場所：コニカミノルタプラネタリウム直営館内カプセルトイマシーン、「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」公式オンラインショップ、全国のアミューズメント施設など
- 発売元：株式会社ホットライン
- ■ 「インフィニウム Σ（シグマ）ミニチュアプロジェクター」の概要
-
- 価格：1回500円（税込）/全5種：おおぐま座、はくちょう座、カシオペヤ座、おおいぬ座、オリオン座（※1種類につき1星座を投映）
- 発売日：2025年7月より順次発売
- 対象年齢：15歳以上
- 取扱い場所：コニカミノルタプラネタリウム直営館内カプセルトイマシーン、「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」公式オンラインショップ、全国のアミューズメント施設など
- 発売元：株式会社ホットライン
- ■ 星が舞い散る、手のひらサイズの「コニカミノルタプラネタリウム スタードーム」
-
- コニカミノルタプラネタリウムが運営するプラネタリウム満天（池袋）、プラネタリウム天空（押上）、プラネタリアTOKYO（有楽町）、プラネタリアYOKOHAMA（横浜）、プラネタリウム満天NAGOYA（名古屋）の全5館が手のひらサイズのスノードームになった。星が舞う美しい"スタードーム"の中に、プラネタリウムの特別な空間がぎゅっと詰まっていて、各館に設置されたプレミアムシートを細部まで丁寧に再現されている。なお、コニカミノルタプラネタリウム直営館には、プレミアムシートをミニチュア化した「ミニチュアシート」もあり、スタードームと一緒に記念撮影もできる。
- ■ 光学式プラネタリウムを再現した「インフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター」
-
- コニカミノルタプラネタリウムが製造し、実際にプラネタリウム満天（池袋）や各地の科学館で使用されている光学式プラネタリウム「インフィニウム Σシグマ」を、手のひらサイズのミニチュアプロジェクターとして再現。投映機の開発部門と協力し、細部のフォルムまでこだわりが詰まった本格仕様。スイッチを入れると、「おおぐま座」「はくちょう座」「カシオペヤ座」「おおいぬ座」「オリオン座」のいずれか1つの星座絵が天井や壁に浮かび上がり、自宅でもプラネタリウム体験を楽しめる。
〈参照〉
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
- 2025/07/22 「厚木市子ども科学館」のプラネタリウムがリニューアル
- 2025/06/20 星ナビ8月号、9月号の2号連続でプラネタリウム特集「星の都の物語」
- 2025/04/28 星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」
- 2025/04/16 【4月22日発売】一冊まるごとプラネ！ムック「ようこそプラネタリウムへ」
- 2025/01/14 1月16日にプラネタリウムライブ配信 「2024年＆2025年の星空を語る！」
- 2025/01/07 伊丹市立こども文化科学館で小学生が挑むプラネタリウム番組制作
- 2024/12/25 星ナビ2月号は「ときめく超新星残骸」と「美しく星が滲むソフトフィルター」
- 2024/11/29 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」
- 2024/11/15 星空のもとで癒しのひと時 22日に「熟睡プラ寝たリウム」オンライン配信
- 2024/07/26 8月2日にYouTubeライブ「ステラナビゲータの番組エディタを使ってみよう！」
- 2024/03/07 公式ブログ：プラネと星空が鍵の映画「夜明けのすべて」
- 2024/03/06 プラネタリウムで本格謎解き『プラネタリウムに眠るまぼろしの箱』
- 2024/02/28 明石市立天文科学館にデジタルプラネタリウム「ステラドームプロ」導入
- 2024/02/02 能登半島地震 天文施設の被災状況
- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン
- 2023/12/07 旭川市科学館「サイパル」のデジタルプラネタリウムがリニューアル
- 2023/12/04 12月8日にプラネタリウムライブ配信 「2023年＆2024年の星空を語る！」
- 2023/11/17 星空のもとで癒しのひと時 22日に「熟睡プラ寝たリウム」オンライン配信
- 2023/10/19 国内最古級「ミノルタプラネタリウム MS-10」公開展示中