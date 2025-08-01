  1. トップ
  2. 機材・グッズ

コニカミノルタプラネタリウムのカプセルトイが登場

このエントリーをはてなブックマークに追加
コニカミノルタプラネタリウムが、カプセルトイ商品「コニカミノルタプラネタリウム スタードーム/全5種」と「インフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター/全5種」を販売開始。

【2025年8月10日 星ナビ編集部

コニカミノルタプラネタリウムが、同社が運営する「コニカミノルタプラネタリウム」全5館（有楽町・池袋・押上・横浜・名古屋）で、カプセルトイ商品「コニカミノルタプラネタリウム スタードーム/全5種」と「インフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター/全5種」を販売中。いずれも、コニカミノルタプラネタリウムが届ける特別な星空体験を自宅で楽しめる手のひらサイズのプラネタリウムだ。

コニカミノルタプラネタリウム スタードームとインフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター
（左）コニカミノルタプラネタリウム スタードーム、（右）インフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター（提供：コニカミノルタプラネタリウム株式会社、以下同）

■ 「コニカミノルタプラネタリウム スタードーム」の概要
  • 価格：1回500円（税込）/全5種：プラネタリウム満天（池袋）、プラネタリウム天空（押上）、プラネタリアTOKYO（有楽町）、プラネタリアYOKOHAMA（横浜）、プラネタリウム満天NAGOYA（名古屋）
  • 発売日：2025年7月より順次発売
  • 対象年齢：15歳以上
  • 取扱い場所：コニカミノルタプラネタリウム直営館内カプセルトイマシーン、「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」公式オンラインショップ、全国のアミューズメント施設など
  • 発売元：株式会社ホットライン
■ 「インフィニウム Σ（シグマ）ミニチュアプロジェクター」の概要
  • 価格：1回500円（税込）/全5種：おおぐま座、はくちょう座、カシオペヤ座、おおいぬ座、オリオン座（※1種類につき1星座を投映）
  • 発売日：2025年7月より順次発売
  • 対象年齢：15歳以上
  • 取扱い場所：コニカミノルタプラネタリウム直営館内カプセルトイマシーン、「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」公式オンラインショップ、全国のアミューズメント施設など
  • 発売元：株式会社ホットライン
■ 星が舞い散る、手のひらサイズの「コニカミノルタプラネタリウム スタードーム」
  • コニカミノルタプラネタリウムが運営するプラネタリウム満天（池袋）、プラネタリウム天空（押上）、プラネタリアTOKYO（有楽町）、プラネタリアYOKOHAMA（横浜）、プラネタリウム満天NAGOYA（名古屋）の全5館が手のひらサイズのスノードームになった。星が舞う美しい"スタードーム"の中に、プラネタリウムの特別な空間がぎゅっと詰まっていて、各館に設置されたプレミアムシートを細部まで丁寧に再現されている。なお、コニカミノルタプラネタリウム直営館には、プレミアムシートをミニチュア化した「ミニチュアシート」もあり、スタードームと一緒に記念撮影もできる。

コニカミノルタプラネタリウム スタードーム

■ 光学式プラネタリウムを再現した「インフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター」
  • コニカミノルタプラネタリウムが製造し、実際にプラネタリウム満天（池袋）や各地の科学館で使用されている光学式プラネタリウム「インフィニウム Σシグマ」を、手のひらサイズのミニチュアプロジェクターとして再現。投映機の開発部門と協力し、細部のフォルムまでこだわりが詰まった本格仕様。スイッチを入れると、「おおぐま座」「はくちょう座」「カシオペヤ座」「おおいぬ座」「オリオン座」のいずれか1つの星座絵が天井や壁に浮かび上がり、自宅でもプラネタリウム体験を楽しめる。

インフィニウム Σシグマ ミニチュアプロジェクター

〈参照〉

〈関連リンク〉

関連記事