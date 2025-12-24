1月16日にプラネタリウムライブ配信「星好き女子と振り返る2025年・2026年の天文現象をゆる解説」 メッセージも募集中
【2026年1月14日 アストロアーツYouTubeチャンネル】
アストロアーツYouTubeチャンネルでは、流星群など天文現象のライブ中継や、プラネタリウムソフト「ステラドーム」「ステラプロジェクタ」を用いてのライブ配信などを不定期で開催しています。
1月16日（金）は「2025年＆2026年の星空」をテーマに、弊社スタッフがYouTubeにてライブ配信を行います。2026年注目の天文現象の紹介に加え、2025年の星空にまつわる思い出を振り返ります。
月刊「星ナビ」公式Xでは「2025年に見上げた星空の思い出」や「2026年に見たい天文現象」のメッセージを募集中です（1月15日（木）正午まで）。ご投稿いただいたメッセージは配信の中で紹介することもあります。皆様からのコメントをお待ちしています。
2026年に見られる天文現象についてさらに知りたいときは、ムック「アストロガイド 星空年鑑 2026」がおすすめ。季節ごとの星空写真が楽しめる「壁掛けカレンダー」が付いた「星空こよみカレンダー 2026」は、初心者にもピッタリ。卓上カレンダー「星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026」は日常生活の中で星空を眺めるのにおすすめです。
《詳細》
- ■ 日時：
-
- 2026年1月16日（金） 20:00～
- ■ URL：
-
- YouTube Live：https://youtu.be/cg_85l3ka44
上記日時に配信が開始されます。終了後も同じURLでアーカイブをご覧いただけます
- ■ 申し込み：
-
- 不要。開始時間に上記YouTubeページにアクセスしてください
