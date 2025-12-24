1月16日にプラネタリウムライブ配信「星好き女子と振り返る2025年・2026年の天文現象をゆる解説」 メッセージも募集中

アストロアーツYouTubeチャンネルでは、プラネタリウムライブ配信「星好き女子と振り返る2025年・2026年の天文現象をゆる解説」を1月16日（金）に開催。2026年に起こる見逃せない天文現象や、2025年の星空の思い出を紹介します。

【2026年1月14日 アストロアーツYouTubeチャンネル】

アストロアーツYouTubeチャンネルでは、流星群など天文現象のライブ中継や、プラネタリウムソフト「ステラドーム」「ステラプロジェクタ」を用いてのライブ配信などを不定期で開催しています。

1月16日（金）は「2025年＆2026年の星空」をテーマに、弊社スタッフがYouTubeにてライブ配信を行います。2026年注目の天文現象の紹介に加え、2025年の星空にまつわる思い出を振り返ります。

月刊「星ナビ」公式Xでは「2025年に見上げた星空の思い出」や「2026年に見たい天文現象」のメッセージを募集中です（1月15日（木）正午まで）。ご投稿いただいたメッセージは配信の中で紹介することもあります。皆様からのコメントをお待ちしています。

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cg_85l3ka44">ムービーを見る</a>

