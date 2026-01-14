「月光天文台」のプラネタリウムがCFを利用してリニューアル
【2026年4月7日 アストロアーツ】
富士山と駿河湾を望む伊豆半島の玄関口、静岡県函南町にある月光天文台は地域の天文教育普及を目的に活動を続け、今年で開設50周年を迎えます。口径50cmの大型望遠鏡や太陽望遠鏡、プラネタリウム、宇宙や天文がテーマの展示室、化石や鉱物をテーマにした展示室など、子供から大人まで楽しめる施設です。
このたび、老朽化したプラネタリウムのシステムを更新するため、クラウドファウンディングを利用して費用の一部を募りました。285名の方々にご支援いただいたおかげで総額975万5000円が集まり、ほぼ目標額を達成することができました。
新しく生まれ変わって3月1日（日）にリニューアルオープンしたプラネタリウムでは、天文データを随時更新でき、最新の星空を提供することができるアストロアーツ社製デジタルプラネタリウム「ステラドームプロ」の星空を、レーザー光源のプロジェクターと広角の魚眼レンズを組み合わせた投影システムにより、高輝度で鮮明かつ臨場感のある映像として投影しています。
世界遺産の大パノラマとともに、感動のプラネタリウムで星空を擬似体験できる月光天文台へはJR東海道本線函南駅から車で約10分です。前日までに電話予約をすれば函南駅から送迎してくれる場合もあるそうです。新しくなったプラネタリウムと富士山を眺めに、自然豊かな天文台へぜひ足を運んでみてください。
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