戦後80年 平和を願うプラネタリウム
【2025年8月20日 星ナビ編集部】
戦後80年ということで、さまざまなイベントや番組が作られています。コスモプラネタリウム渋谷（東京都）では9月6日（土）、終戦80周年 平和祈念イベントが実施されます。特別投影「未来への伝言」は、2023年、2024年に投影された「星は繋ぐ」のスペシャルバージョン。前半はウクライナハルキウプラネタリウムのオレナ解説員とご主人のミハイロさんが、開戦直後から祖国を後にして日本で生きるすべを模索し奮闘した3年間の足跡をたどります。後半では、戦争や自然災害の画像および映像のアーカイブ化、AIを用いた戦時中の写真のカラー化に携わる東京大学の渡邉英徳教授が登場。今現在戦火にさらされている地域、さらに80数年前の日本の様子をドームならではの迫力の映像で見ながら、戦争と平和についてお話されます。日本語とウクライナ語のバイリンガル投影で行われるとのことです。
多摩六都科学館（東京都）では、水木しげる氏の戦争体験を描いたプラネタリウム番組「水木サンのみた暗闇 ―ぬりかべに遭った夜―」を製作。漫画家・水木しげる氏が記した戦争体験の著作をもとに、人気声優・古川登志夫氏の語りで再現するオリジナル作品です。1944年（昭和19年）の戦地ニューブリテン島での日々を、プラネタリウムの暗闇と6chサラウンド音響とともに追体験する内容となっています。7月、8月の投影は終了しましたが、11月にも3回の投影が予定されています。
80年前の遠い昔の遠い世界の話ではなく、現代の私たち自身の問題として考えなければならない局面にあって、星空は、プラネタリウムは、天文学はこの世界に対して何ができるでしょうか。改めて問い直す機会です。
《終戦80周年 平和祈念イベント『星は繋ぐスペシャル ～未来への伝言～』》
- ■ 日程・場所：
-
- 2025年9月6日（土）入場18:50～、19:00～20:30
- コスモプラネタリウム渋谷（東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田12階）
- ■ 料金：
-
- 一律2000円
- ■ チケット：
-
- 【現地券売機】および【ウェブ】にて前売りチケット発売中
- ■ 詳細・購入：
-
《終戦80年 水木しげるの戦争体験「水木サンのみた暗闇 ―ぬりかべに遭った夜―」》
- ■ 日程・場所：
-
- 2025年11月16日（日）、22日（土）、24日（月・祝）開場17:00、開演17:20（約60分）
- 多摩六都科学館（東京都西東京市芝久保町5‐10-64）
- ■ 料金：
-
- 2200円
- ■ 詳細・チケット購入：
-
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/08/20 富士川楽座プラネタリウム、映像も音もフル刷新で7月リニューアルオープン
- 2025/08/15 公式ブログ：【手記】宙を編む～私、プラネタリウムを作ります～
- 2025/08/10 コニカミノルタプラネタリウムのカプセルトイが登場
- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
- 2025/07/22 「厚木市子ども科学館」のプラネタリウムがリニューアル
- 2025/06/20 星ナビ8月号、9月号の2号連続でプラネタリウム特集「星の都の物語」
- 2025/04/28 星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」
- 2025/04/16 【4月22日発売】一冊まるごとプラネ！ムック「ようこそプラネタリウムへ」
- 2025/01/14 1月16日にプラネタリウムライブ配信 「2024年＆2025年の星空を語る！」
- 2025/01/07 伊丹市立こども文化科学館で小学生が挑むプラネタリウム番組制作
- 2024/12/25 星ナビ2月号は「ときめく超新星残骸」と「美しく星が滲むソフトフィルター」
- 2024/11/29 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」
- 2024/11/15 星空のもとで癒しのひと時 22日に「熟睡プラ寝たリウム」オンライン配信
- 2024/07/26 8月2日にYouTubeライブ「ステラナビゲータの番組エディタを使ってみよう！」
- 2024/03/07 公式ブログ：プラネと星空が鍵の映画「夜明けのすべて」
- 2024/03/06 プラネタリウムで本格謎解き『プラネタリウムに眠るまぼろしの箱』
- 2024/02/28 明石市立天文科学館にデジタルプラネタリウム「ステラドームプロ」導入
- 2024/02/02 能登半島地震 天文施設の被災状況
- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン
- 2023/12/07 旭川市科学館「サイパル」のデジタルプラネタリウムがリニューアル