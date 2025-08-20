  1. トップ
  2. イベント

星空のもとで癒しのひと時　21日に「熟睡プラ寝たリウム」YouTube生配信

このエントリーをはてなブックマークに追加
アストロアーツは11月21日（金）に、公式YouTubeチャンネルにて「熟睡プラ寝たリウム」を配信します。

【2025年11月20日 アストロアーツ

「熟睡プラ寝たリウム」は2011年の勤労感謝の日に、明石市立天文科学館で始まったプラネタリウム投影のイベントです。枕やパジャマの持ち込みO.K.、アロマの香りと満天の星、柔らかい語りなど、お客さんもプラネタリウムスタッフも徹底的に「プラネタリウムの空間で快適に眠る」ことを追求していることが大きな特徴。今では全国の60館以上のプラネタリウムで実施されている大人気企画です。

アストロアーツはYouTube配信として参加。アストロアーツならではの少しマニアックな星空解説をお楽しみください。

《詳細》

■ 日時：
  • 2025年11月21日（金） 21:00～
■ 解説：
  • 髙野美南海（株式会社アストロアーツ）
■ URL：
  • YouTube Live：https://youtu.be/UHVS04DV830
    上記日時に配信が開始されます。終了後も同じURLでアーカイブをご覧いただけます
■ 申し込み：
  • 不要。開始時間に上記YouTubeページにアクセスしてください

ポスター
2025年の実施一覧。お近くの施設にもぜひ足をお運びください。画像クリックで表示拡大（いらすと：八王子）

〈関連リンク〉

関連記事