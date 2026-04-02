300回のコラムを収録「三鷹の森 全集」 天文学者 渡部潤一さんの25年がこの一冊に
【2026年4月5日 星ナビ編集部】
渡部潤一さんは1960年福島県会津若松に生まれ、1972年にジャコビニ流星群（10月りゅう座流星群）の空振りを体験したことで天文学者を志しました。1987年、東京大学東京天文台（翌1988年から国立天文台に）で測光部助手となり、1994年には広報普及室を立ち上げ室長に就任。以降、太陽系小天体の研究者として、そして広報普及において大きな貢献をされてきました。
星ナビのコラム「三鷹の森」は三鷹キャンパスでの研究生活だけでなく、全国各地、世界各国を飛び回り、様々な分野の研究者やアマチュア天文家との交流、星空への思いや人々との出会いを綴っています。その親しみやすい語り口と豊富な話題で人気を集め、25年にわたる長期連載となりました。全集の序文で、渡部さんは「（25年という）その長さには我ながらびっくりするしだいである。ただ、長かった割には、あっという間だったという思いも強い。」と振り返りました。
「三鷹の森 全集」には、コラムで触れられた天文現象や研究のレポート記事も掲載。また特別付録として巻末に、渡部さんによる論考「宇宙の公案」（1998年スカイウオッチャー掲載）、「宇宙の公案II」（2012年星ナビ掲載）も収録しています。2026年3月末をもって国立天文台を退官しこの4月から京都大学神山（こうやま）天文台の所長として新天地へ赴任する渡部潤一さん。その功績に思いをはせながら、25年にわたる足跡をじっくりとお読みください。
アストロアーツオンラインショップにて発売。書店での販売はありません。
《三鷹の森 全集 星ナビ連載コラム「三鷹の森」》
- ■ 詳細：
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- 著：渡部潤一
- 制作：渡部潤一先生の功績に感謝し、新たな門出を祝う会＋アストロアーツ 星ナビ編集部
- 判型、ページ：AB変型判ムック、320ページ
- 価格：¥3,850（税込）
- 発売日：2026年4月4日（土）
- ■ 購入：
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- アストロアーツ オンラインショップ
※書店での販売はありません
※送料無料（2026年4月10日（金）申込分まで）
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関連商品
撮影した自慢の天体写真を差し込むだけで、星ナビの表紙を飾ったかのような仕上がりを楽しめる遊び心あふれる特製クリアファイル。
〈関連リンク〉
- アストロアーツ オンラインショップ：三鷹の森 全集
- 星ナビ：
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- アストロアーツニュース：
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