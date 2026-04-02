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300回のコラムを収録「三鷹の森 全集」　天文学者 渡部潤一さんの25年がこの一冊に

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星ナビ創刊号から掲載が始まったコラム「三鷹の森」。2025年12月号をもって惜しまれつつ終了した全300回分を収録した「三鷹の森 全集」が4月4日に発売。

【2026年4月5日 星ナビ編集部

渡部潤一さんは1960年福島県会津若松に生まれ、1972年にジャコビニ流星群（10月りゅう座流星群）の空振りを体験したことで天文学者を志しました。1987年、東京大学東京天文台（翌1988年から国立天文台に）で測光部助手となり、1994年には広報普及室を立ち上げ室長に就任。以降、太陽系小天体の研究者として、そして広報普及において大きな貢献をされてきました。

星ナビのコラム「三鷹の森」は三鷹キャンパスでの研究生活だけでなく、全国各地、世界各国を飛び回り、様々な分野の研究者やアマチュア天文家との交流、星空への思いや人々との出会いを綴っています。その親しみやすい語り口と豊富な話題で人気を集め、25年にわたる長期連載となりました。全集の序文で、渡部さんは「（25年という）その長さには我ながらびっくりするしだいである。ただ、長かった割には、あっという間だったという思いも強い。」と振り返りました。

三鷹の森 全集
「三鷹の森 全集」の表紙（左）。巻頭カラーページでは25年間の様々なシーンを紹介

「三鷹の森 全集」には、コラムで触れられた天文現象や研究のレポート記事も掲載。また特別付録として巻末に、渡部さんによる論考「宇宙の公案」（1998年スカイウオッチャー掲載）、「宇宙の公案II」（2012年星ナビ掲載）も収録しています。2026年3月末をもって国立天文台を退官しこの4月から京都大学神山（こうやま）天文台の所長として新天地へ赴任する渡部潤一さん。その功績に思いをはせながら、25年にわたる足跡をじっくりとお読みください。

アストロアーツオンラインショップにて発売。書店での販売はありません。

《三鷹の森 全集　星ナビ連載コラム「三鷹の森」》

■ 詳細：
  • 著：渡部潤一
  • 制作：渡部潤一先生の功績に感謝し、新たな門出を祝う会＋アストロアーツ 星ナビ編集部
  • 判型、ページ：AB変型判ムック、320ページ
  • 価格：¥3,850（税込）
  • 発売日：2026年4月4日（土）
■ 購入：

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