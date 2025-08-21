卓上・壁掛けが選べる！カレンダー「星空こよみ2026」胎内星まつりで先行発売

2026年の天文現象をまとめたカレンダー「アストロガイド 星空こよみ 2026」が8月27日発売。「卓上版」と「壁掛け版」の2タイプ。8月22日より開催の「第42回胎内星まつり2025」にて先行発売します。

【2025年8月21日 アストロアーツ】

2026年の天文現象をまとめたカレンダー「アストロガイド 星空こよみ 2026」が8月27日（水）に発売。コンパクトな「卓上版」と、季節ごとの星景写真や天体写真が楽しめる「壁掛け版」の2種類。観望や遠征・天文イベントの予定を立てるのにおすすめです。8月22日（金）より開催の「第42回胎内星まつり2025」にて特価・先行販売を行います。

■ 机の上で使える！星空こよみ 卓上版

2026年の星空情報をコンパクトにまとめた卓上カレンダー。マンスリーカレンダーには天文現象と月の形がわかるアイコン、上・中・下旬の日出没時刻を記載。予定が書き込める普段使いのカレンダーとしてもおすすめです。各月の裏面には「最も身近な天体・月の楽しみ方」解説を掲載。スマートフォンアプリ「星空ナビ」との連動機能も。

■ 季節の星空・天体と一年を過ごそう！星空こよみ 壁掛け版

星空・天体写真と2026年の天文現象が一度に楽しめる壁掛けカレンダー。「星ナビ」ギャラリー掲載作からピックアップした天体・星景写真が生活を彩ります。天文現象データも充実し、天体撮影・星空観望会の計画立てにもおすすめです。

アストロアーツ出店「胎内星まつり2025」で先行発売！

8月22日（金）～24日（日）に新潟県胎内市で行われる「第42回胎内星まつり2025」アストロアーツブースにて先行発売・星まつり特価で販売します。2026年の天文生活を「星空こよみ 卓上版・壁掛け版」でさらに楽しみませんか？アストロアーツブースでは、ソフトウェアやグッズなどの特価販売も行いますので、ぜひ遊びに来てくださいね。

