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2025年4月26日 細い月と水星が接近

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2025年4月26日の明け方、東の低空で細い月と水星が接近する。

星図

4月26日の明け方、東の低空で月齢27の細い月と水星が接近して見える。

日の出30分前の高度は約3度と非常に低いので、見晴らしが良いところで観察しよう。右上に輝く明けの明星の金星が、月と水星を見つける手がかりになる。0.3等級の水星は肉眼でも見えるが、双眼鏡を使うとより見やすくなる。

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