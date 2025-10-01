2025年11月の星空

10月に話題となったレモン彗星（C/2025 A6）は、少しずつ暗くなり高度も下がっていくが、今月中旬ごろまで双眼鏡での観察や撮影ができるだろう。地球から去り行く彗星を、できるだけ長く追いかけたい。天体写真ギャラリーは見て楽しむだけでなく、機材や撮影設定などの参考にも有用だ。

宵空で見ごろの土星の、環の見え方がさらに細くなっている様子も要注目。24日に「環の準消失」状態となり、前後しばらくの期間は環がほぼ見えない。今後10年以上は環が「見えてしまう」ので、今回の機会を逃さずに珍しい姿をしっかり観察、記録しよう。また、21日に衝を迎える天王星も観望の好期。双眼鏡でプレアデス星団との共演を眺めたり、天体望遠鏡で美しい青緑色の円盤像を観察したりして楽しもう。

宵の天頂にはペガスス座が広がる。空駆ける馬の胸に光る5等星ヘルベティオスは、1995年に（普通の恒星としては）初めて系外惑星が発見された星だ。それから30年で系外惑星の発見数は5000個をはるかに超え、日々増え続けている。秋の夜長に星を数えながら、天文学の発展にも思いを巡らせてみてほしい。