2025年11月の星空

10月に話題となったレモン彗星（C/2025 A6）は、少しずつ暗くなり高度も下がっていくが、今月中旬ごろまで双眼鏡での観察や撮影ができるだろう。地球から去り行く彗星を、できるだけ長く追いかけたい。天体写真ギャラリーは見て楽しむだけでなく、機材や撮影設定などの参考にも有用だ。
宵空で見ごろの土星の、環の見え方がさらに細くなっている様子も要注目。24日に「環の準消失」状態となり、前後しばらくの期間は環がほぼ見えない。今後10年以上は環が「見えてしまう」ので、今回の機会を逃さずに珍しい姿をしっかり観察、記録しよう。また、21日に衝を迎える天王星も観望の好期。双眼鏡でプレアデス星団との共演を眺めたり、天体望遠鏡で美しい青緑色の円盤像を観察したりして楽しもう。
宵の天頂にはペガスス座が広がる。空駆ける馬の胸に光る5等星ヘルベティオスは、1995年に（普通の恒星としては）初めて系外惑星が発見された星だ。それから30年で系外惑星の発見数は5000個をはるかに超え、日々増え続けている。秋の夜長に星を数えながら、天文学の発展にも思いを巡らせてみてほしい。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|1日
|ごろ
|レモン彗星が4等前後
|2日
|（日）
|月と土星が接近
|5日
|ごろ
|天王星とプレアデス星団が接近
|5日
|（水）
|スーパームーン
|6日
|（木）
|プレアデス星団食
|12日
|（水）
|おうし座北流星群が極大
|13日
|（木）
|レグルス食
|18日
|（火）
|しし座流星群が極大
|21日
|（金）
|天王星がおうし座で衝
|24日
|（月）
|土星の環の準消失
|29日
|（土）
|月と土星が接近
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
- 2日：後の月（十三夜）
- 2日夕方～3日未明：土星と接近
- 5日：🌕満月（ビーバームーン／スーパームーン）
- 6日宵～7日明け方：プレアデス星団と大接近
- 6日深夜～7日未明：プレアデス星団食
- 10日未明～明け方：ポルックスと並ぶ
- 10日宵～11日未明：木星と接近、ポルックスと並ぶ
- 11日未明～明け方：プレセペ星団と並ぶ
- 11日深夜～12日未明：プレセペ星団と接近
- 12日：🌗下弦
- 13日未明～明け方：レグルスと大接近
- 13日朝：レグルス食
- 17日未明～明け方：スピカと並ぶ
- 18日未明～明け方：スピカと並ぶ
- 19日明け方：金星と並ぶ
- 20日：🌑新月
- 27日：月面Xが見える
- 28日：🌓上弦
- 29日夕方～30日未明：土星と接近
水星
- 上旬：夕方 0.0等
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
- 9日ごろ夕方：アンタレスと接近
- 10日：留
- 20日：内合
- 30日：留
金星（▶ 特集ページ）
- 上旬：未明～明け方 -3.9等
- 中旬：明け方 -3.9等
- 下旬：明け方 -3.9等
- 2日ごろ明け方：スピカと接近
- 19日明け方：細い月と並ぶ
火星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
- 30日：地球から最遠
木星（▶ 特集ページ）
- 上旬：宵～明け方 -2.4等
- 中旬：宵～明け方 -2.4等
- 下旬：宵～明け方 -2.5等
- 10日宵～11日未明：月と接近
- 12日：留
土星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 0.9等
- 中旬：夕方～未明 1.0等
- 下旬：夕方～未明 1.0等
天王星
- 上旬：宵～明け方 5.6等
- 中旬：宵～明け方 5.6等
- 下旬：夕方～未明 5.6等
- 5日ごろ宵～明け方：プレアデス星団と接近
- 21日：衝（おうし座）
海王星
- 上旬：夕方～未明 7.8等
- 中旬：夕方～未明 7.8等
- 下旬：夕方～未明 7.9等
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
レモン彗星（C/2025 A6）（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 4等
- 中旬：夕方 5等
- 2日ごろ：へびつかい座λ星マルフィク（3.8等）と大接近
- 8日：近日点を通過
- 14日ごろ：へびつかい座η星サビク（2.4等）と大接近
スワン彗星（C/2025 R2）
- 上旬：夕方～未明 8等
- 中旬：夕方～未明 9等
- 下旬：夕方～未明 10等
- 2日ごろ：みずがめ座α星サダルメリク（3.0等）と超大接近
- 4日ごろ：みずがめ座γ星サダクビア（3.9等）と大接近
- 5日ごろ：みずがめ座ζ星（3.7等）と大接近
- 14日ごろ：うお座γ星（3.7等）と大接近
準惑星ケレス
- 上旬：夕方～未明 8等
- 中旬：夕方～未明 8等
- 下旬：夕方～未明 8等
小惑星ベスタ（4）
- 上旬：夕方 8等
- 中旬：夕方 8等
- 下旬：夕方 8等