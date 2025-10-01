2025年11月の星空

10月に話題となったレモン彗星（C/2025 A6）は、少しずつ暗くなり高度も下がっていくが、今月中旬ごろまで双眼鏡での観察や撮影ができるだろう。地球から去り行く彗星を、できるだけ長く追いかけたい。天体写真ギャラリーは見て楽しむだけでなく、機材や撮影設定などの参考にも有用だ。

宵空で見ごろの土星の、環の見え方がさらに細くなっている様子も要注目。24日に「環の準消失」状態となり、前後しばらくの期間は環がほぼ見えない。今後10年以上は環が「見えてしまう」ので、今回の機会を逃さずに珍しい姿をしっかり観察、記録しよう。また、21日に衝を迎える天王星も観望の好期。双眼鏡でプレアデス星団との共演を眺めたり、天体望遠鏡で美しい青緑色の円盤像を観察したりして楽しもう。

宵の天頂にはペガスス座が広がる。空駆ける馬の胸に光る5等星ヘルベティオスは、1995年に（普通の恒星としては）初めて系外惑星が発見された星だ。それから30年で系外惑星の発見数は5000個をはるかに超え、日々増え続けている。秋の夜長に星を数えながら、天文学の発展にも思いを巡らせてみてほしい。

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

1日ごろ レモン彗星が4等前後
2日（日） 月と土星が接近
5日ごろ 天王星とプレアデス星団が接近
5日（水） スーパームーン
6日（木） プレアデス星団食
12日（水） おうし座北流星群が極大
13日（木） レグルス食
18日（火） しし座流星群が極大
21日（金） 天王星がおうし座で衝
24日（月） 土星の環の準消失
29日（土） 月と土星が接近
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

水星

  • 上旬：夕方 0.0等
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 9日ごろ夕方：アンタレスと接近
  • 10日：留
  • 20日：内合
  • 30日：留

金星▶ 特集ページ

  • 上旬：未明～明け方 -3.9等
  • 中旬：明け方 -3.9等
  • 下旬：明け方 -3.9等
  • 2日ごろ明け方：スピカと接近
  • 19日明け方：細い月と並ぶ

火星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 30日：地球から最遠

木星▶ 特集ページ

  • 上旬：宵～明け方 -2.4等
  • 中旬：宵～明け方 -2.4等
  • 下旬：宵～明け方 -2.5等
  • 10日宵～11日未明：月と接近
  • 12日：留

土星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～未明 0.9等
  • 中旬：夕方～未明 1.0等
  • 下旬：夕方～未明 1.0等

天王星

  • 上旬：宵～明け方 5.6等
  • 中旬：宵～明け方 5.6等
  • 下旬：夕方～未明 5.6等

海王星

  • 上旬：夕方～未明 7.8等
  • 中旬：夕方～未明 7.8等
  • 下旬：夕方～未明 7.9等

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

レモン彗星（C/2025 A6）▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 4等
  • 中旬：夕方 5等
  • 2日ごろ：へびつかい座λ星マルフィク（3.8等）と大接近
  • 8日：近日点を通過
  • 14日ごろ：へびつかい座η星サビク（2.4等）と大接近

スワン彗星（C/2025 R2）

  • 上旬：夕方～未明 8等
  • 中旬：夕方～未明 9等
  • 下旬：夕方～未明 10等
  • 2日ごろ：みずがめ座α星サダルメリク（3.0等）と超大接近
  • 4日ごろ：みずがめ座γ星サダクビア（3.9等）と大接近
  • 5日ごろ：みずがめ座ζ星（3.7等）と大接近
  • 14日ごろ：うお座γ星（3.7等）と大接近

準惑星ケレス

  • 上旬：夕方～未明 8等
  • 中旬：夕方～未明 8等
  • 下旬：夕方～未明 8等

小惑星ベスタ（4）

  • 上旬：夕方 8等
  • 中旬：夕方 8等
  • 下旬：夕方 8等