2025年11月18日 しし座流星群が極大
11月18日、しし座流星群の活動が極大となる。極大時刻は3時ごろと予測されていて、未明から明け方が一番の見ごろとなる。
4時ごろに細い月が昇ってくるが影響は小さく、好条件で観測できる。1999年や2001年の大出現が有名だが、例年の出現数は少なく、1時間あたり数個程度だ。ただし今年はやや多くなるかもしれないという予想もあり、注目したい。防寒の準備を万全にして、空を広く見渡そう。母天体はテンペル・タットル彗星である。
〈関連リンク〉
- 星空ガイド
- 天体写真ギャラリー：流星
- 星ナビ.com：2025年11月号 Observer's NAVI「2030年代に予想されるしし座流星雨」しし座流星群の観測史や研究史、将来の予想
