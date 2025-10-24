2025年11月 レモン彗星が4等前後

2025年11月、レモン彗星（C/2025 A6）が夕方から宵の西の空に見える。明るさは4～5等の見込みだ。

「特集ページ」もご覧ください。

11月上旬から中旬にかけて、レモン彗星（C/2025 A6; Lemmon）が4～5等級まで明るくなると予測されている（10月の見え方はこちら）。

へびつかい座を南下していき、夕方から宵の早い時間帯に、西から西南西の低空に見える。へびつかい座の2等星サビクや4等星マルフィクが目印になりそうだ。モバイルアプリなどで位置をよく確かめて、見晴らしの良い場所で双眼鏡での観察や撮影を楽しもう。









レモン彗星は2025年1月に米・レモン山天文台での観測によって発見された長周期彗星（計算上の周期は約1300年）。8月に大きく増光したおかげで、双眼鏡で見えるクラスの彗星になった。