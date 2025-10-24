2025年11月 レモン彗星が4等前後
「特集ページ」もご覧ください。
11月上旬から中旬にかけて、レモン彗星（C/2025 A6; Lemmon）が4～5等級まで明るくなると予測されている（10月の見え方はこちら）。
へびつかい座を南下していき、夕方から宵の早い時間帯に、西から西南西の低空に見える。へびつかい座の2等星サビクや4等星マルフィクが目印になりそうだ。モバイルアプリなどで位置をよく確かめて、見晴らしの良い場所で双眼鏡での観察や撮影を楽しもう。
レモン彗星は2025年1月に米・レモン山天文台での観測によって発見された長周期彗星（計算上の周期は約1300年）。8月に大きく増光したおかげで、双眼鏡で見えるクラスの彗星になった。
〈関連リンク〉
- COBS：Comet C/2025 A6 (Lemmon)
- 吉田誠一のホームページ：C/2025 A6 (Lemmon)
- 【特集】レモン彗星（C/2025 A6）
- 星空ガイド
- 天体写真ギャラリー：彗星・小惑星・準惑星
- 天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」 彗星の見え方を調べて観察や撮影に備える
- 天体撮影ソフト「ステラショット」 カメラと赤道儀を制御。ライブスタック機能で電視観望も
- 天体画像処理ソフト「ステライメージ」 メトカーフコンポジット機能で彗星の移動に合わせて画像合成
