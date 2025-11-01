2025年12月の星空

秋空の主役だった土星が南西の空に低くなってきた。とはいえ今の季節は夜が長いので、日没から土星が沈むまでに7時間もあり、まだじゅうぶん観察が楽しめる。先月下旬に「準消失」した環の見え方がどうなっているか確認しよう。一方、東の空には冬の星座たちとともに木星が昇ってくる。双眼鏡や天体望遠鏡でしっかり観測したい。また、夜明け空の水星にも注目。水星としては好条件で、観察の絶好のチャンスだ。明けの明星のような派手さこそないが、見えた時の喜びは水星のほうが大きいかもしれない。
ふたご座流星群は14～15日に活動のピークを迎える。月明かりの影響は小さめで、多くの流れ星を目にできるだろう。寒さ対策や体調管理、安全への注意やマナー順守など、空以外のことにも配慮して一大イベントを楽しもう。
大みそかの夜にはプレアデス星団が月に隠される。プレアデス星団（すばる）があるのはおうし座で、おうし座にはヒヤデス星団という見やすい星団もある。このヒヤデス星団の辺りは、和名で「つりがねぼし」とも呼ばれる。除夜の鐘を聞きながら、つりがねぼしや月とプレアデス星団を眺めながら、良い新年をお迎えください。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|7日
|（日）
|月と木星が接近
|8日
|（月）
|水星が西方最大離角
|14日
|（日）
|ふたご座流星群が極大
|23日
|（火）
|こぐま座流星群が極大
|31日
|（水）
|プレアデス星団食
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
- 4日未明～明け方：プレアデス星団と並ぶ
- 4日夕方～深夜：プレアデス星団と接近
- 5日：🌕満月（コールドムーン）
- 7日宵～8日明け方：木星、ポルックスと接近
- 8日宵～9日明け方：プレセペ星団と大接近
- 10日未明～明け方：レグルスと並ぶ
- 10日深夜～11日未明：レグルスと接近
- 12日：🌗下弦
- 15日未明～明け方：スピカと接近
- 20日：🌑新月
- 27日：月面Xが見える
- 27日夕方～宵：土星と並ぶ
- 28日：🌓上弦
- 31日深夜：プレアデス星団食
- 31日夕方～1月1日未明：プレアデス星団と大接近
水星
- 上旬：未明～明け方 -0.3等
- 中旬：未明～明け方 -0.5等
- 下旬：明け方 -0.5等
- 8日：西方最大離角
- 20日ごろ明け方：アンタレスと並ぶ
金星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
火星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
木星（▶ 特集ページ）
- 上旬：宵～明け方 -2.6等
- 中旬：宵～明け方 -2.6等
- 下旬：宵～明け方 -2.6等
- 7日宵～8日明け方：月と接近
- 15日ごろ宵～明け方：ポルックスと並ぶ
土星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～深夜 1.1等
- 中旬：夕方～深夜 1.1等
- 下旬：夕方～深夜 1.1等
- 19日：東矩（みずがめ座）
- 27日夕方～宵：月と並ぶ
天王星
- 上旬：夕方～未明 5.6等
- 中旬：夕方～未明 5.6等
- 下旬：夕方～未明 5.6等
海王星
- 上旬：夕方～深夜 7.9等
- 中旬：夕方～深夜 7.9等
- 下旬：夕方～深夜 7.9等
- 11日：留
- 21日：東矩（うお座）
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
アトラス彗星（3I）
- 上旬：未明～明け方 10等
- 中旬：未明～明け方 10等
- 4日ごろ：おとめ座β星ザビヤバ（3.6等）と超大接近