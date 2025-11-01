2025年12月の星空

秋空の主役だった土星が南西の空に低くなってきた。とはいえ今の季節は夜が長いので、日没から土星が沈むまでに7時間もあり、まだじゅうぶん観察が楽しめる。先月下旬に「準消失」した環の見え方がどうなっているか確認しよう。一方、東の空には冬の星座たちとともに木星が昇ってくる。双眼鏡や天体望遠鏡でしっかり観測したい。また、夜明け空の水星にも注目。水星としては好条件で、観察の絶好のチャンスだ。明けの明星のような派手さこそないが、見えた時の喜びは水星のほうが大きいかもしれない。

ふたご座流星群は14～15日に活動のピークを迎える。月明かりの影響は小さめで、多くの流れ星を目にできるだろう。寒さ対策や体調管理、安全への注意やマナー順守など、空以外のことにも配慮して一大イベントを楽しもう。

大みそかの夜にはプレアデス星団が月に隠される。プレアデス星団（すばる）があるのはおうし座で、おうし座にはヒヤデス星団という見やすい星団もある。このヒヤデス星団の辺りは、和名で「つりがねぼし」とも呼ばれる。除夜の鐘を聞きながら、つりがねぼしや月とプレアデス星団を眺めながら、良い新年をお迎えください。