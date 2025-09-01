2025年10月の星空

レモン彗星（C/2025 A6）が注目を集めている。8月中旬に急に明るくなり、その後も太陽や地球に近づくにつれて順調に増光を続けている。双眼鏡を使えば見つけやすいだろう。肉眼で見えるほど明るくなることに期待したい。位置の確認には「星空ナビ」などモバイルアプリを、観望計画から撮影、画像処理には「ステラナビゲータ」（計画）や「ステラショット」（撮影）、「ステライメージ」（処理）を、ぜひご活用ください。スワン彗星（C/2025 R2）の動向にも要注意。
もっと見やすい天体としては今月も土星が楽しみだ。宵の時間帯にじゅうぶん高く上り、観察しやすくなってきた。天体望遠鏡で、細くなっている環の見え方を確かめよう。6日の中秋の名月も、お供え物と一緒に見上げたい。
星座の世界は夏から秋へ。彗星探しで使った双眼鏡をそのまま夜空に向けて、とかげ座やこうま座、うお座などの少し暗めの星々も眺めてみよう。思いがけず面白い星の並びに出会えるかもしれない。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|6日
|（月）
|中秋の名月
|8日
|（水）
|ケレスがくじら座で衝
|9日
|（木）
|10月りゅう座流星群が極大
|20日
|（月）
|細い月と金星が接近
|21日
|ごろ
|レモン彗星が4等前後
|21日
|（火）
|オリオン座流星群が極大
|30日
|（木）
|水星が東方最大離角
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
水星
- 上旬：見えない
- 中旬：夕方 -0.2等
- 下旬：夕方 -0.2等
- 20日ごろ夕方：火星と大接近
- 30日：東方最大離角
金星（▶ 特集ページ）
- 上旬：未明～明け方 -3.9等
- 中旬：未明～明け方 -3.9等
- 下旬：未明～明け方 -3.9等
- 19日未明～明け方：細い月とやや離れて並ぶ
- 20日明け方：細い月と接近
火星
- 上旬：夕方 1.6等
- 中旬：夕方 1.5等
- 下旬：見えない
- 20日ごろ夕方：水星と大接近
木星
- 上旬：深夜～明け方 -2.2等
- 中旬：深夜～明け方 -2.2等
- 下旬：深夜～明け方 -2.3等
- 13日ごろ深夜～明け方：ポルックスと並ぶ
- 13日深夜～14日明け方：月と接近
- 21日：西矩（ふたご座）
土星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 0.7等
- 中旬：夕方～未明 0.7等
- 下旬：夕方～未明 0.8等
- 6日未明：月と並ぶ
- 6日夕方～宵：月と並ぶ
天王星
- 上旬：宵～明け方 5.6等
- 中旬：宵～明け方 5.6等
- 下旬：宵～明け方 5.6等
海王星
- 上旬：夕方～未明 7.8等
- 中旬：夕方～未明 7.8等
- 下旬：夕方～未明 7.8等
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
レモン彗星（C/2025 A6）（▶ 現象ガイド）
- 上旬：未明～明け方 6等
- 中旬：未明～明け方／夕方～宵 4等
- 下旬：夕方～宵 3等
- 6日ごろ：おおぐま座の銀河NGC 3184小回転花火銀河と超大接近
- 6日ごろ：おおぐま座λ星タニタボレアリス（3.5等）と大接近
- 6日ごろ：おおぐま座μ星タニタアウストラリス（3.1等）と超大接近
- 15日ごろ：りょうけん座の銀河NGC 4490まゆ銀河と大接近
- 16日ごろ：りょうけん座の銀河M94と大接近
- 16日ごろ：りょうけん座α2星コルカロリ（2.9等）と超大接近
- 17日ごろ：りょうけん座の銀河NGC 5005と大接近
- 21日：地球と最接近
- 22日ごろ：うしかい座ε星イザール（2.4等）と大接近
アトラス彗星（C/2025 K1）
- 下旬：未明～明け方 10等
- 28日ごろ：おとめ座β星ザビヤバ（3.6等）と大接近
スワン彗星（C/2025 R2）
- 上旬：夕方～宵 7等
- 中旬：夕方～宵 7等
- 下旬：夕方～深夜 7等
- 2日ごろ：てんびん座α2星ズベンエルゲヌビ（2.8等）と大接近
- 7日ごろ：てんびん座γ星ズベンエルハクラビ（3.9等）と大接近
- 14日ごろ：へびつかい座η星サビク（2.4等）と超大接近
- 16日ごろ：へび座ξ星（3.5等）と超大接近
- 18日ごろ：へび座の散光星雲M16わし星雲と大接近
- 18日ごろ：いて座の散光星雲M17オメガ星雲と大接近
準惑星ケレス
- 上旬：宵～未明 8等
- 中旬：宵～未明 8等
- 下旬：宵～未明 8等
- 3日：地球と最接近
- 8日：衝（くじら座）
- 16日ごろ：くじら座の惑星状星雲NGC 246どくろ星雲と大接近
小惑星ベスタ（4）
- 上旬：夕方～宵 8等
- 中旬：夕方～宵 8等
- 下旬：夕方～宵 8等
小惑星ヘーベ（6）
- 上旬：夕方～未明 8等