2025年10月の星空

レモン彗星（C/2025 A6）が注目を集めている。8月中旬に急に明るくなり、その後も太陽や地球に近づくにつれて順調に増光を続けている。双眼鏡を使えば見つけやすいだろう。肉眼で見えるほど明るくなることに期待したい。位置の確認には「星空ナビ」などモバイルアプリを、観望計画から撮影、画像処理には「ステラナビゲータ」（計画）や「ステラショット」（撮影）、「ステライメージ」（処理）を、ぜひご活用ください。スワン彗星（C/2025 R2）の動向にも要注意。

もっと見やすい天体としては今月も土星が楽しみだ。宵の時間帯にじゅうぶん高く上り、観察しやすくなってきた。天体望遠鏡で、細くなっている環の見え方を確かめよう。6日の中秋の名月も、お供え物と一緒に見上げたい。

星座の世界は夏から秋へ。彗星探しで使った双眼鏡をそのまま夜空に向けて、とかげ座やこうま座、うお座などの少し暗めの星々も眺めてみよう。思いがけず面白い星の並びに出会えるかもしれない。

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

6日（月） 中秋の名月
8日（水） ケレスがくじら座で衝
9日（木） 10月りゅう座流星群が極大
20日（月） 細い月と金星が接近
21日ごろ レモン彗星が4等前後
21日（火） オリオン座流星群が極大
30日（木） 水星が東方最大離角
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

  • 6日：中秋の名月
  • 6日未明：土星と並ぶ
  • 6日夕方～宵：土星と並ぶ
  • 7日：🌕満月（ハンターズムーン／ハーベストムーン）
  • 10日未明～明け方：プレアデス星団と並ぶ
  • 10日宵～11日未明：プレアデス星団と接近
  • 13日深夜～14日明け方：木星、ポルックスと接近
  • 14日：🌗下弦
  • 15日未明～明け方：プレセペ星団と接近
  • 17日未明～明け方：レグルスと大接近
  • 19日未明～明け方：金星とやや離れて並ぶ
  • 20日未明～明け方：金星と接近
  • 21日：🌑新月
  • 25日夕方～宵：アンタレスと接近
  • 30日：🌓上弦

水星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：夕方 -0.2等
  • 下旬：夕方 -0.2等

金星▶ 特集ページ

  • 上旬：未明～明け方 -3.9等
  • 中旬：未明～明け方 -3.9等
  • 下旬：未明～明け方 -3.9等
  • 19日未明～明け方：細い月とやや離れて並ぶ
  • 20日明け方：細い月と接近

火星

  • 上旬：夕方 1.6等
  • 中旬：夕方 1.5等
  • 下旬：見えない
  • 20日ごろ夕方：水星と大接近

木星

  • 上旬：深夜～明け方 -2.2等
  • 中旬：深夜～明け方 -2.2等
  • 下旬：深夜～明け方 -2.3等
  • 13日ごろ深夜～明け方：ポルックスと並ぶ
  • 13日深夜～14日明け方：月と接近
  • 21日：西矩（ふたご座）

土星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～未明 0.7等
  • 中旬：夕方～未明 0.7等
  • 下旬：夕方～未明 0.8等
  • 6日未明：月と並ぶ
  • 6日夕方～宵：月と並ぶ

天王星

  • 上旬：宵～明け方 5.6等
  • 中旬：宵～明け方 5.6等
  • 下旬：宵～明け方 5.6等

海王星

  • 上旬：夕方～未明 7.8等
  • 中旬：夕方～未明 7.8等
  • 下旬：夕方～未明 7.8等

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

レモン彗星（C/2025 A6）▶ 現象ガイド

  • 上旬：未明～明け方 6等
  • 中旬：未明～明け方／夕方～宵 4等
  • 下旬：夕方～宵 3等

アトラス彗星（C/2025 K1）

  • 下旬：未明～明け方 10等
  • 28日ごろ：おとめ座β星ザビヤバ（3.6等）と大接近

スワン彗星（C/2025 R2）

  • 上旬：夕方～宵 7等
  • 中旬：夕方～宵 7等
  • 下旬：夕方～深夜 7等
  • 2日ごろ：てんびん座α2星ズベンエルゲヌビ（2.8等）と大接近
  • 7日ごろ：てんびん座γ星ズベンエルハクラビ（3.9等）と大接近
  • 14日ごろ：へびつかい座η星サビク（2.4等）と超大接近
  • 16日ごろ：へび座ξ星（3.5等）と超大接近
  • 18日ごろ：へび座の散光星雲M16わし星雲と大接近
  • 18日ごろ：いて座の散光星雲M17オメガ星雲と大接近

準惑星ケレス

  • 上旬：宵～未明 8等
  • 中旬：宵～未明 8等
  • 下旬：宵～未明 8等

小惑星ベスタ（4）

  • 上旬：夕方～宵 8等
  • 中旬：夕方～宵 8等
  • 下旬：夕方～宵 8等

小惑星ヘーベ（6）

  • 上旬：夕方～未明 8等