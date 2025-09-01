2025年10月の星空

レモン彗星（C/2025 A6）が注目を集めている。8月中旬に急に明るくなり、その後も太陽や地球に近づくにつれて順調に増光を続けている。双眼鏡を使えば見つけやすいだろう。肉眼で見えるほど明るくなることに期待したい。位置の確認には「星空ナビ」などモバイルアプリを、観望計画から撮影、画像処理には「ステラナビゲータ」（計画）や「ステラショット」（撮影）、「ステライメージ」（処理）を、ぜひご活用ください。スワン彗星（C/2025 R2）の動向にも要注意。

もっと見やすい天体としては今月も土星が楽しみだ。宵の時間帯にじゅうぶん高く上り、観察しやすくなってきた。天体望遠鏡で、細くなっている環の見え方を確かめよう。6日の中秋の名月も、お供え物と一緒に見上げたい。

星座の世界は夏から秋へ。彗星探しで使った双眼鏡をそのまま夜空に向けて、とかげ座やこうま座、うお座などの少し暗めの星々も眺めてみよう。思いがけず面白い星の並びに出会えるかもしれない。