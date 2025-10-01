レモン彗星（C/2025 A6; Lemmon）が10月20日ごろまでは未明から明け方の空で5等前後、15日ごろ以降は夕方から宵の空で4等前後の見込みとなり、観察の好機が近づいています。

※製作協力・画像提供：浅田英夫・石田智・谷川正夫