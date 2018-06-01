太陽系最大の惑星

木星は大きさ（赤道部分の直径）が地球の約11倍、質量が地球の約320倍ある、太陽系の惑星の中で最大の天体です。主成分は水素やヘリウムといった気体で、巨大ガス惑星に分類されます。また、約10時間で自転しており、これは太陽系の惑星の中で最速です。

表面の模様

特徴的な表面の模様は、木星の雲を見ているものです。雲は主にアンモニアやその化合物でできていますが、少量の他の物質が太陽光と反応することでオレンジ色に見えます。明るい部分（帯）は上昇気流の部分、暗い部分（縞）は下降気流の部分で、その中に見える大赤斑や白斑は木星の嵐です。まれに、木星に小天体が衝突した際の閃光や、天体衝突後の痕跡の模様が、地上や宇宙望遠鏡で観測されることもあります。

また、非常に強い磁場を持っているため、北極や南極の周辺でオーロラが発生することもあります。

12年で1周

木星の公転周期は約12年で、地球からはおよそ1年ごとに黄道12星座（いわゆる「星占いの星座」）を1つずつ移っていくように見えます。干支の12年で天球上を一巡することから、中国では「歳星（さいせい）」とも呼ばれます。