天体撮影用ニュートン式反射望遠鏡 Askar「N160」発売

サイトロンジャパンが、Jiaxing Ruixing Optical Instrument 社の天体写真撮影向けブランド「Askar(アスカー)」の、口径160mm天体撮影用ニュートン式反射望遠鏡「N160」を新発売。

【2026年8月2日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンが、Jiaxing Ruixing Optical Instrument社の天体写真撮影向けブランド「Askar（アスカー）」の口径160mm天体撮影用ニュートン式反射望遠鏡「N160」を新発売。

N160は、高精度放物面主鏡と付属の0.95×補正レンズにより、焦点距離544mm・F3.4の明るい光学系を実現。軽量なカーボンファイバー鏡筒に大型のデュアルスピードフォーカサーを組み合わせ、APS-Cセンサーでの本格的なディープスカイ撮影に応える、優れた機動力と実用性を兼ね備えたアストログラフだ。





■ 発売概要 ブランド：Askar（アスカー）

商品名：N160

希望小売価格：オープン価格

予想市場価格：税込165,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）

直営店「シュミット」価格：税込164,850円

その他：取り扱いは天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみ

■ 製品特長

大口径と明るさを、より身近にするニュートン式光学系 口径160mmの高精度放物面主鏡を採用したニュートン式反射望遠鏡。単体では焦点距離 576mm・F3.6、付属の0.95×補正レンズ使用時には焦点距離 544mm・F3.4となり、短い露出時間でも淡い星雲の描写に十分な光量が得られる。

主鏡・副鏡には熱膨張係数が極めて小さいホウケイ酸ガラスを採用。鏡面には増反射アルミコーティングを施し、高い反射率による明るくクリアな像を実現する。

副鏡は短径61mmの大型サイズ。APS-Cセンサーの隅まで豊富な光量を確保する。

主鏡セルにはローレット加工が施された大径の光軸調整ノブを装備。手動で回しやすく、手早く精密な光軸調整が行える。

主鏡と斜鏡には光軸調整の際に便利なセンターマークが刻印されている。





3枚構成エアスペース設計の専用補正レンズが標準付属 0.95×の専用補正レンズ（コマコレクター）が標準付属。3枚構成のエアスペース設計により、ニュートン式特有のコマ収差を効果的に補正し、画面の中心からイメージサークル周辺までシャープで均一な星像を結ぶ。

補正レンズはドローチューブに専用のアダプターを介してねじ込まれ、傾きや緩みなどが発生しにくい構造。

バックフォーカスは、55mm（M48 ネジ端面から）。厚さ0.1mm・0.2mm・0.3mmのステンレス製調整シムが各2枚付属し、お使いの撮影システムに合わせてバックフォーカスを細かく調整できる。

光軸調整をおこなうためにコリメーションアイピース等を取り付ける際、一時的に補正レンズを取り外した後にドローチューブに取り付けるアダプターが別途付属されている。





アルミニウム製一体型スパイダーを標準装備 鏡筒トップリングと一体型のスパイダーにより、斜鏡を確実に保持する。また、一体型による高い剛性によりねじれやたわみが抑えられ、きれいな十字の回折光が得られる。

軽量・高強度のカーボンファイバー鏡筒 鏡筒には高強度で軽量なカーボンファイバーを採用。鏡筒重量は約3.7kg（ハンドル・鏡筒バンド・ドブテイルプレート・補正レンズを含めても約4.8kg）に抑えられ、この口径の反射望遠鏡としては軽量で、遠征撮影にも持ち出しやすい。

カーボンファイバーは熱膨張係数が極めて小さく、気温の変化による鏡筒の変形を防ぎ、光軸と結像精度を安定して維持する。

鏡筒側面とハンドル部分には市販のファインダー台座サイズのアリミゾを備え、ガイドスコープなどのアクセサリーの取り付けが可能。

デュアルスピードラックアンドピニオン式フォーカサー 減速装置つき微動フォーカスノブを備えたラックアンドピニオン式デュアルスピードフォーカサーを搭載。繰り出し量25mmで、なめらかで精密なピント合わせが可能。

サードパーティ製電動フォーカサーの取り付けに対応。フォーカサー本体は全体を回転させることができ、電動フォーカサーなどのアクセサリー取り付け時の干渉を防ぐ。

フォーカサー基部にはスケアリング調整プレートを標準装備し、撮影システムとの精密なスケアリング調整が可能。

工具不要で扱える鏡筒バンドと多機能ハンドル 鏡筒バンドのロックノブは手で操作できる大型ノブを採用。工具を使わずに素早く着脱でき、軽い力で確実に固定できる。

上部の多機能ハンドルにはファインダーアリミゾを内蔵。持ち運びに便利なだけでなく、各種アクセサリーの取り付け位置としても活用できる。

鏡筒下部には幅約45mm、長さ230mmのドブテイルプレートが付属。市販の多くのマウントに取り付けられる。



