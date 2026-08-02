Askarから電動フォーカサー取り付け専用キットが登場

サイトロンジャパンが、天体写真撮影向けブランド「Askar」のアストログラフ「FRA400C 鏡筒」「50P 鏡筒」用の電動フォーカサー取り付けキット「FRA400C AF キット」および「50P AF キット」を新発売。

【2026年8月2日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンが、Jiaxing Ruixing Optical Instrument 社の天体写真撮影向けブランド「Askar(アスカー)」のアストログラフ「FRA400C 鏡筒」「50P 鏡筒」用の電動フォーカサー取り付けキット「FRA400C AF キット」および「50P AF キット」を新発売。

両取り付けキットは、ZWO社製EAFをはじめとしたサードパーティ製電動フォーカサーの取り付けに対応し、精密なピント合わせを自動化することで、天体撮影の精度と効率を高める。





■ 発売概要 ブランド Askar（アスカ―）

商品名 FRA400C AF キット / 50P AF キット

希望小売価格：オープン価格

予想市場価格：税込4,500円前後 / 税込12,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）

直営店「シュミット」価格：税込4,350円 / 税込11,850円

取り扱い：天体望遠鏡専門店および当社直営店限定

■ 製品特長

ピント合わせを自動化し、天体撮影をより快適に FRA400C AF キット・50P AF キットのは、アストログラフ「FRA400C」「50P」の各鏡筒に、ZWO 社製 EAF をはじめとしたサードパーティ製電動フォーカサーの取り付けを可能にする専用キット。

電動フォーカサーと組み合わせることで精密なピント合わせを自動化でき、天体撮影の精度と効率を高める。









FRA400C AF キット：ベルトとプーリーのシンプルな構成 歯数の異なる5本のMXLタイミングベルト（172 歯/181 歯/185 歯/190 歯/196 歯、幅10mm）と、20歯MXLプーリー2個（穴径 4mm/5mm）、2mm六角レンチのセット。使用する電動フォーカサーや取り付け位置に合わせてベルトとプーリーを選択できる。 50PAFキット：テンショナー付きブラケットを付属 歯数の異なる4本のMXLタイミングベルト（148 歯/162 歯/168 歯/175歯）と20歯MXLプーリー2個（穴径4mm/5mm）に加え、テンショナー付きアダプターブラケット、L字プレート2個、取り付けネジ、六角レンチを付属。

テンショナーによりベルトの張りを適切に調整でき、バックラッシュの少ない快適なフォーカシングができる。





主な仕様