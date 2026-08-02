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Askarから電動フォーカサー取り付け専用キットが登場

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サイトロンジャパンが、天体写真撮影向けブランド「Askar」のアストログラフ「FRA400C 鏡筒」「50P 鏡筒」用の電動フォーカサー取り付けキット「FRA400C AF キット」および「50P AF キット」を新発売。

【2026年8月2日 星ナビ編集部

サイトロンジャパンが、Jiaxing Ruixing Optical Instrument 社の天体写真撮影向けブランド「Askar(アスカー)」のアストログラフ「FRA400C 鏡筒」「50P 鏡筒」用の電動フォーカサー取り付けキット「FRA400C AF キット」および「50P AF キット」を新発売。

両取り付けキットは、ZWO社製EAFをはじめとしたサードパーティ製電動フォーカサーの取り付けに対応し、精密なピント合わせを自動化することで、天体撮影の精度と効率を高める。

キットの取り付け例
キットの取り付け例（写真の鏡筒および電動フォーカサーは別売）（提供：株式会社サイトロンジャパン、以下同）

■ 発売概要
  • ブランド Askar（アスカ―）
  • 商品名 FRA400C AF キット / 50P AF キット
  • 希望小売価格：オープン価格
  • 予想市場価格：税込4,500円前後 / 税込12,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）
  • 直営店「シュミット」価格：税込4,350円 / 税込11,850円
  • 取り扱い：天体望遠鏡専門店および当社直営店限定

■ 製品特長

ピント合わせを自動化し、天体撮影をより快適に
  • FRA400C AF キット・50P AF キットのは、アストログラフ「FRA400C」「50P」の各鏡筒に、ZWO 社製 EAF をはじめとしたサードパーティ製電動フォーカサーの取り付けを可能にする専用キット。
  • 電動フォーカサーと組み合わせることで精密なピント合わせを自動化でき、天体撮影の精度と効率を高める。

FRA400C AF キット内容物
FRA400C AF キット内容物
サードパーティ製電動フォーカサーの取り付けを可能にする
市販のほとんどの電動フォーカサーに対応。主な取り付け例（上段左から）ZWO EDF、ZWO EAF（NEW）、ZWO EAF Pro（NEW）、Astro Automatic Focuser、（下段左から）QHYCCI Q-Focusaer、iOption iEAF、Pegasus Astro FocusSube 3。画像クリックで表示拡大

FRA400C AF キット：ベルトとプーリーのシンプルな構成
  • 歯数の異なる5本のMXLタイミングベルト（172 歯/181 歯/185 歯/190 歯/196 歯、幅10mm）と、20歯MXLプーリー2個（穴径 4mm/5mm）、2mm六角レンチのセット。使用する電動フォーカサーや取り付け位置に合わせてベルトとプーリーを選択できる。
50PAFキット：テンショナー付きブラケットを付属
  • 歯数の異なる4本のMXLタイミングベルト（148 歯/162 歯/168 歯/175歯）と20歯MXLプーリー2個（穴径4mm/5mm）に加え、テンショナー付きアダプターブラケット、L字プレート2個、取り付けネジ、六角レンチを付属。
  • テンショナーによりベルトの張りを適切に調整でき、バックラッシュの少ない快適なフォーカシングができる。

50P AF キット内容物
50P AF キット内容物

主な仕様

FRA400C AF キット 50P AF キット FRA400C/50P AF キット共通
対応鏡筒 Askar FRA400C 鏡筒 Askar 50P 鏡筒 ------
セット内容 MXLタイミングベルト 5 本（172歯 / 181歯 / 185歯 / 190歯 / 196歯、幅10mm） 20歯MXLプーリー2個（穴径 4mm/5mm）2mm 六角レンチ MXLタイミングベルト 4 本（148歯/162 歯/168 歯/175 歯）20歯MXLプーリー2個（穴径 4mm/5mm) テンショナー付きアダプターブラケット L 字プレート2個取り付けネジ（M4×12：2本、M4×10：4本、M3×10：2本）六角レンチ（M3 / M2.5 / M2） --
対応電動フォーカサー ------ ------ ZWO：new EAF/EAF Pro/EAF（旧タイプ）、Touptek：Astro Automatic Focuser、QHYCCD：Q-Focuser、iOptron：iEAF、PegasusAstro：Focus Cube

〈参照〉

〈関連リンク〉

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