Askarから電動フォーカサー取り付け専用キットが登場
【2026年8月2日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンが、Jiaxing Ruixing Optical Instrument 社の天体写真撮影向けブランド「Askar(アスカー)」のアストログラフ「FRA400C 鏡筒」「50P 鏡筒」用の電動フォーカサー取り付けキット「FRA400C AF キット」および「50P AF キット」を新発売。
両取り付けキットは、ZWO社製EAFをはじめとしたサードパーティ製電動フォーカサーの取り付けに対応し、精密なピント合わせを自動化することで、天体撮影の精度と効率を高める。
- ■ 発売概要
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- ブランド Askar（アスカ―）
- 商品名 FRA400C AF キット / 50P AF キット
- 希望小売価格：オープン価格
- 予想市場価格：税込4,500円前後 / 税込12,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）
- 直営店「シュミット」価格：税込4,350円 / 税込11,850円
- 取り扱い：天体望遠鏡専門店および当社直営店限定
■ 製品特長
- ピント合わせを自動化し、天体撮影をより快適に
-
- FRA400C AF キット・50P AF キットのは、アストログラフ「FRA400C」「50P」の各鏡筒に、ZWO 社製 EAF をはじめとしたサードパーティ製電動フォーカサーの取り付けを可能にする専用キット。
- 電動フォーカサーと組み合わせることで精密なピント合わせを自動化でき、天体撮影の精度と効率を高める。
- FRA400C AF キット：ベルトとプーリーのシンプルな構成
-
- 歯数の異なる5本のMXLタイミングベルト（172 歯/181 歯/185 歯/190 歯/196 歯、幅10mm）と、20歯MXLプーリー2個（穴径 4mm/5mm）、2mm六角レンチのセット。使用する電動フォーカサーや取り付け位置に合わせてベルトとプーリーを選択できる。
- 50PAFキット：テンショナー付きブラケットを付属
-
- 歯数の異なる4本のMXLタイミングベルト（148 歯/162 歯/168 歯/175歯）と20歯MXLプーリー2個（穴径4mm/5mm）に加え、テンショナー付きアダプターブラケット、L字プレート2個、取り付けネジ、六角レンチを付属。
- テンショナーによりベルトの張りを適切に調整でき、バックラッシュの少ない快適なフォーカシングができる。
主な仕様
|FRA400C AF キット
|50P AF キット
|FRA400C/50P AF キット共通
|対応鏡筒
|Askar FRA400C 鏡筒
|Askar 50P 鏡筒
|------
|セット内容
|MXLタイミングベルト 5 本（172歯 / 181歯 / 185歯 / 190歯 / 196歯、幅10mm） 20歯MXLプーリー2個（穴径 4mm/5mm）2mm 六角レンチ
|MXLタイミングベルト 4 本（148歯/162 歯/168 歯/175 歯）20歯MXLプーリー2個（穴径 4mm/5mm) テンショナー付きアダプターブラケット L 字プレート2個取り付けネジ（M4×12：2本、M4×10：4本、M3×10：2本）六角レンチ（M3 / M2.5 / M2）
|--
|対応電動フォーカサー
|------
|------
|ZWO：new EAF/EAF Pro/EAF（旧タイプ）、Touptek：Astro Automatic Focuser、QHYCCD：Q-Focuser、iOptron：iEAF、PegasusAstro：Focus Cube
〈参照〉
〈関連リンク〉
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