Vaonis社のスマート望遠鏡2機種とカーボン三脚が新発売

サイトロンジャパンが、仏・Vaonis社の全自動スマート天体観測ステーション「 Vespera Pro 2」と「VesperaIII」、超軽量な「Vaonis カーボン三脚」を新発売。

【2026年8月2日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンが、仏・Vaonis（ヴァオニス）社製の全自動スマート天体観測ステーション新製品「Vespera Pro 2（ヴェスペラ・プロ 2）」および「Vespera III（ヴェスペラ 3）」、超軽量な「Vaonis カーボン三脚」の3製品を新発売。

Vesperaシリーズは、2023年の日本での発売以来、初心者からエキスパートまであらゆるユーザーに対応するスマート望遠鏡として、撮影パフォーマンス、シンプルなデザイン、洗練されたUIが多くのユーザーから好評を得ている。今回の新世代モデルは光学系が刷新され、そのハイスペックが確実に撮影画像に反映されるよう、細部にまでこだわった妥協のない設計が施されている。





■ 発売概要 ブランド名：Vespera

希望小売価格：オープン価格

直営店「シュミット」価格： Vespera Pro 2（VEP50-II）：税込568,000円 Vespera III（VEP50-III）：税込478,000円 Vaonis カーボン三脚（AC044）：税込52,000円

その他： 取扱店はサイトロンジャパン直営店および天体望遠鏡専門店のみ Vespera Pro 2には「Vaonis カーボン三脚」が、Vespera IIIにはアルミ製の高伸縮三脚がそれぞれ標準付属



■ 「Vespera Pro 2」および「Vespera III」の作例写真





■ Vespera Pro 2、Vespera IIIの製品特長

よりシャープで色収差のない星像を効率よく得られる 光学系を刷新。迷光防止対策も万全。

高画質の天体写真を追求する場合、カタログスペックどおりの実写性能を現実のものにするためには、細部にまでこだわった妥協のない設計が求められる。Vespera Pro 2、Vespera IIIは、3群4枚構成のフラットフィールド・アポクロマート設計により光学系を刷新、よりシャープで色収差のない星像を効率よく得られるようになった。

スマート望遠鏡として唯一（※2026年7月現在、Vaonis調べ）、鏡筒内部に迷光防止遮光環（バッフル）を搭載。都市部の光害がある環境下でもコントラストを維持し、クリーンなシグナルを確保する。 妥協のないハードウェアと追尾精度 金属製シャーシと精密なエンジニアリングを搭載。高い精度で追尾・撮影することにより、撮影フレームのリジェクト（不採用）を最小限に抑え、効率的なスタッキングを実現する。

数々の全自動スマート機能 初期設定、天体導入、フォーカス、追尾、スタック処理まで、すべて全自動。さらに高度なテクニックを駆使したハイレベルな撮影も自動で撮影でき、初心者から熟練者までが満足できる。

モザイクモード：解像度を保ったまま視野を広げる、比類なき広域撮影機能。

マルチナイト観測：複数の夜にわたるモザイク撮影を自動的に統合。膨大なショット数からなるスタック撮影が簡単に実現。

撮影プラン機能：任意の複数の天体の撮影スケジュールをあらかじめ設定することで、自動的に天体の画像を撮影・保存するので、撮影者がその場にいる必要がない。 簡単に使える天体画像編集ツール「SkyColor Studio（スカイカラースタジオ）」 Vesperaで撮影した画像をわずか数分で補正・カスタマイズできるツール。スマートフォンやタブレットから画像のコントラストや色彩の調整、ノイズ除去など思いのままに調整できる。

ハイレベルな観測・撮影を可能にするハードウェア あらゆる環境下で長時間の観測・撮影に対応できる。

約11時間の長時間駆動：大容量バッテリーを搭載。夕暮れから夜明けまで充電することなく自動観測が可能。

防曇システム標準装備：内蔵の温湿度センサーにより、必要に応じてヒーターが自動的に作動することで、レンズの曇りを防ぐ。

大容量ストレージ：長時間の観測・撮影でも安心して画像を保存できる。

高伸縮三脚が標準で付属：Vespera Pro 2にはカーボン製、Vespera IIIにはアルミ製の高伸縮三脚が標準で付属。 Vespera Pro 2ならではの特別な仕様 Vespera シリーズ最高峰モデルであ Vespera Pro 2には、天体からのシグナルと背景のバランスをリアルタイムで最適化し、天体写真のクオリティを劇的に引き上げる画像処理エンジン「BalENS」を搭載。

マスターダークを自動で取得することによって、ダークノイズをより厳密に低減することができるイメージキャリブレーション機能も利用できる。

ハードキャリングケースが標準で付属。

■ Vaonis カーボン三脚の製品特長

軽くコンパクトなフィールド対応三脚 航空宇宙グレードのカーボンファイバーで作られたこの三脚は 0.9kg と同クラスで最も軽量な製品の一つ（※2026年7月現在、Vaonis調べ）。

パッド入りのキャリーバッグが付属しているため、持ち運びにも便利。

脚を収納した時の縮長はわずか43cm。機内持ち込み手荷物やハイキング用バックパックにも収納でき、保管時も場所を取らない。 抜群の安定性 安全耐荷重14kgで、あらゆる機材を堅固に支える。

取り付け部には、3/8サイズネジを装備し、Vespera シリーズ各モデルはもちろんのこと、さまざまなマウント、ボールヘッド、赤道儀など、あらゆる天体観測機器やカメラを装着できる。 幅広い用途と互換性 脚は3段式で、地上最低高わずか10.5cmから全高91cmまで安定性を確保した状態で伸縮可能。

開脚角度は3段階で調整でき、内蔵型水準器も搭載。どんなシチュエーションでも理想的なセッティングが叶う。

■ Vespera Pro 2 / Vespera IIIの主な仕様

Vespera Pro 2 Vespera III 口径 50mm 50mm 焦点距離 245mm 245mm F値 F4.9 F4.9 その他機能 高性能フィールドフラットナー 遮光環 高性能フィールドフラットナー 遮光環 センサーの種類 Sony IMX676（カラー） Sony IMX585（カラー） 画素数 3536 × 3536（約1,250 万画素） 3840 × 2160（約 830 万画素） フォーマット 1/1.6 型 1/1.2 型 寸法 7.0 × 7.0mm 11.2 × 6.3mm ピクセルサイズ 2μm 2.9μm 単一フレーム画素数 約1,250万画素 約830万画素 モザイク撮影時の最大画素数 約 5,000 万画素 約 2,400 万画素 単一フレーム画角 (実視野) 1.6°×1.6° 2.5°×1.4° モザイク撮影時の最大画角 (実視野) 4.18°×2.45° 4.33°×2.43° ピクセル分解能 1.6 秒/ピクセル 2.39 秒/ピクセル