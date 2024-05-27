嫦娥6号、月の裏側に着陸成功
【2024年6月3日 中国国家航天局】
中国の月探査機「嫦娥6号」は5月3日に打ち上げられ、8日に月周回軌道へ投入された。その後、順調に飛行を続け、6月2日に月面着陸に向けた運用に入った。
2日の7時9分、嫦娥6号の着陸機は月面に向かって降下を開始し、姿勢を調整しながら徐々に月面に接近していった。自律障害物回避システムで障害物を検知したり、カメラで安全な着陸地点を選んだりして月面の約100m上空まで降下した後、ホバリングしながらレーザー3Dスキャンによって障害物を検出するための画像を取得し、その結果から最終的な着陸地点を選択した。
その後、着陸機は低速で垂直降下し、7時23分に月の裏側の南極エイトケン盆地（SPA; South Pole-Aitken basin、直径約2000km）にあるアポロ・クレーター（直径約524km）の南部に着陸した。過去に月の裏側への着陸に成功していたのは中国の「嫦娥4号」のみで、今回はそれに続く2度目の成功となる。
嫦娥6号は人類初となる、月の裏側のサンプルを採取して地球に持ち帰るミッションで、すでに採取の準備が始まっている。サンプルは、ドリルやロボットアームなどを使って表層と約2mの深さから2日かけて採取される予定だ。
また、着陸機には小型探査車も搭載されている。計画通りに月面に降り立ち稼働すれば、以前に中国が月に送った「嫦娥3号」の探査車「玉兎（ぎょくと）号」、「嫦娥4号」の探査車「玉兎2号」に続く、3台目の中国月面探査車となる。小型探査車は着陸地点の調査や周囲の土壌分析などを支援するとみられている。ヨーロッパから提供されたマイナスイオン検出器やラドン検出器などの観測機器もまもなく稼働予定だ。
〈参照〉
- 中国国家航天局（CNSA）：
- 嫦娥六号着陆月背南极-艾特肯盆地 将按计划开展月背采样工作（6月2日）（Chang'e 6 landed in the South Pole-Aitken basin on the moon's back, and will carry out moon sampling work as planned）
- 嫦娥六号月背着陆影像发布（6月2日）（Chang'e 6 moon landing images released）
- Update: China delivers Chang'e-6 mission cube satellite data to Pakistan（5月11日）
- CNSA Watcher X（@CNSAWatcher）：
- Chang'e-6 is currently preparing for soil sampling（6月2日午前10時02分）
- Chang'e 6 successfully landed on the moon!（6月2日午前8時48分）
- Moments in control center of Chang'e 6 landing on the far side of the moon（6月2日午前8時35分）
- Chang'e 6 also carried a mini lunar rover. Once deployed, it can be the 3rd lunar rover（6月2日午前8時44分）
- CNSA/CASC probes currently working on the moon surface（6月2日午前8時38分）
- Chang'e 6 lunar landing time UTC+8 6:23:15 AM on June 2, 2024 （6月2日午前8時32分）
- Chang'e-6 made history as second successful probe to land on far side of the moon（6月2日午前8時27分）
- Congratulations! Chang'e 6 has successfully landed（6月2日午前8時27分）
- On June 2, Chang'e-6 will conduct a lunar landing 6月1日午前10時48分）
- Chang'e 6 to land in high-titanium basalt area at 154.4° W, 42.1° S on the moon. Samples will aid in studying lunar regolith evolution（5月29日午前1時20分）
- Chang'e 6 will land on the pre-selected landing site on the lunar far side at S 42.1°, W 154.4 （5月29日午前1時20分）
- CLEP chief scientist Wang Chi: "Studying the oldest lunar soil will reveal moon's formation history（5月27日午後5時32分）
- CNSA Watcher YouTubeチャンネル：Chang'e 6 lands on the moon for first human lunar sample collection mission on far side
- 中国航天科技集団有限公司（CASC）：
〈関連リンク〉
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