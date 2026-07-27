セレストロン双眼鏡サマーセール開催中、第1弾「Nature DX」シリーズが35％OFF

セレストロン日本公式ストアが「双眼鏡 サマーセール」を開催中。第1弾は「Nature DX」シリーズ3機種が35%OFF。今後、第2弾、第3弾として、EDガラス採用モデルなども対象となる予定だ。

【2026年8月2日 星ナビ編集部】

米国の光学機器ブランド「Celestron（セレストロン）」の日本総代理店であるアーキサイトが、Celestron日本公式ストアで「双眼鏡 サマーセール」を開催中。

セールの第1弾は、アウトドアファンから高い評価を得ている人気モデル「Nature DXシリーズ」の対象製品が35%OFFとなる。今後は、第2弾、第3弾として、「Nature DX EDシリーズ」「TrailSeeker EDシリーズ」「Regal EDシリーズ」などの上位・EDガラス採用モデルが順次セール対象となる予定だ。

夏季休暇の到来で、キャンプや野外アクティビティ、お盆休みの帰省や旅行など、夏は自然や普段とは異なる風景に出会う機会が増える季節。Celestron日本公式ストアでは、「日常から一歩踏み出した体験を楽しんでいただきたい」という思いから、このセールを企画した。双眼鏡をひとつ手にするだけで、遠くの山並みや野鳥の観察、夜空の星々まで、いつもの景色がより深みのある感動的な体験へと変わる。この夏、ご家族やご友人との大切な思い出作りにセレストロンの双眼鏡を活用してみてはいかがだろう。



