セレストロン双眼鏡サマーセール開催中、第1弾「Nature DX」シリーズが35％OFF
【2026年8月2日 星ナビ編集部】
米国の光学機器ブランド「Celestron（セレストロン）」の日本総代理店であるアーキサイトが、Celestron日本公式ストアで「双眼鏡 サマーセール」を開催中。
セールの第1弾は、アウトドアファンから高い評価を得ている人気モデル「Nature DXシリーズ」の対象製品が35%OFFとなる。今後は、第2弾、第3弾として、「Nature DX EDシリーズ」「TrailSeeker EDシリーズ」「Regal EDシリーズ」などの上位・EDガラス採用モデルが順次セール対象となる予定だ。
夏季休暇の到来で、キャンプや野外アクティビティ、お盆休みの帰省や旅行など、夏は自然や普段とは異なる風景に出会う機会が増える季節。Celestron日本公式ストアでは、「日常から一歩踏み出した体験を楽しんでいただきたい」という思いから、このセールを企画した。双眼鏡をひとつ手にするだけで、遠くの山並みや野鳥の観察、夜空の星々まで、いつもの景色がより深みのある感動的な体験へと変わる。この夏、ご家族やご友人との大切な思い出作りにセレストロンの双眼鏡を活用してみてはいかがだろう。
- ■ Celestron双眼鏡サマーセール 概要
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- キャンペーン名：Celestron双眼鏡 サマーセール
- 開催場所：Celestron 日本公式オンラインストア 双眼鏡サマーセールページ
- 第1弾 内容：「Nature DXシリーズ」対象製品が【35%OFF】
- 今後の予定：第2弾・第3弾として、「Nature DX EDシリーズ」「TrailSeeker EDシリーズ」「Regal EDシリーズ」などの上位・EDガラス採用モデルが順次セール対象となる予定。
- その他：他のクーポンとの併用はできません。在庫がなくなり次第終了となる場合があります。
- ■ 第1弾対象製品「Nature DXシリーズ」の特長
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- 明るくクリアな視界を実現する全多層コーティング（フルマルチコーティング）と位相差補正コーティング済みのBaK-4プリズムを採用した、本格的なアウトドア仕様の双眼鏡。
- 防水設計でバードウォッチングや旅行にも最適な、初心者から中級者向け定番シリーズ。
- 持ちやすさと耐久性：防水・防曇設計のため、キャンプや水辺のアクティビティでも安心して使用できる。
- 快適な観察環境：メガネをかけたままでも覗きやすいロングアイレリーフと、扱いやすいポップアップ（ツイストアップ）式見口を採用。素早く快適なピント合わせが可能。
〈参照〉
- 株式会社アーキサイト：Celestron日本公式ストアにて「双眼鏡 サマーセール」がスタート！夏休み・お盆休みの「いつもと違う景色」を届けます ー 高品質な「Nature DXシリーズ」が期間限定【35%OFF】！キャンプや帰省をより豊かに
〈関連リンク〉
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