スワロフスキーのプレミアムモデル双眼鏡「NL Pure 10✕52 / 14✕52」新発売

オーストリアの光学機器メーカー「スワロフスキー・オプティック」社製のプレミアムモデル双眼鏡「NL Pure 10✕52」「NL Pure 14✕2」2製品が、ハクバ写真産業株式会社から新発売。

【2024年9月16日 星ナビ編集部】

ハクバ写真産業が、最高品質にこだわるオーストリアの光学機器メーカー「スワロフスキー・オプティック」社製のプレミアムモデル双眼鏡「NL Pure 10✕52」「NL Pure 14✕52」2製品を新発売。NL Pure 10✕52は、優れた解像感と広い視野を持つ理想的な10倍モデル、NL Pure 14✕52 双眼鏡は、対象のディテールにより迫ることができる14倍モデルだ。14倍は手持ちとしては倍率が高めで射出瞳径3.6mmと暗いので、天文用途としては実視界7.4度と視野が広く射出瞳径5.2mmの「NL Pure 10✕52」の方が適している。





■ NL Pure 10✕52 概要 ブランド名：NL Pure

商品名：NL Pure 10✕52 双眼鏡

発売日：9月12日（木）

希望小売価格：671,000円（税込）

標準付属品：FSBサイドバッグ、UCSユニバーサルコンフォートストラップ、アイピースカバー、対物レンズキャップカバー、ストラップコネクター、レンズクロス、メンテナンス用ブラシ・クリーナー ■ NL Pure 14✕52概要 ブランド名：NL Pure

商品名：NL Pure 14✕52 双眼鏡

発売日：10月4日（金）

希望小売価格：682,000円（税込）

標準付属品：FSBサイドバッグ、UCSユニバーサルコンフォートストラップ、アイピースカバー、対物レンズキャップカバー、ストラップコネクター、レンズクロス、メンテナンス用ブラシ・クリーナー

「NL Pure」シリーズは、自然を愛する人たち”Nature Lovers”の名を冠したスワロフスキー・オプティック社製双眼鏡のハイエンドモデル。薄明時や夜間に性能を発揮するシリーズ最大の52mmの口径を持つ光学系をコンパクトなボディに組み込み、より鮮明で感動的な世界が味わえる。

フィールドフラットナーレンズを採用したSWAROVISIONテクノロジーは、視野の湾曲を補正し、視野周辺までシャープな像を実現した妥協のない高性能を誇る。視野の中央から周辺までシャープな像が維持され、対象が視野周辺にあってもフォーカスを合わせ直す必要がなく細部まで鮮明に見ることができる。レンズの特殊コーティングにより、抜けの良い忠実な視野が得られる。筐体内には不活性ガスが充填され、防水性能も高い。

人間工学に基づいた独自のハウジングデザインは、親指と人差し指がかかる部分に楕円形の凹みがあり、持つ手を自然なグリップポジションに導く。快適で安定した保持を可能にする「FRPフォアヘッドレスト」（別売）も用意されている。また、「TAs三脚アダプター」（別売）を使用すれば、NL Pure双眼鏡をSWAROVSKI OPTIK三脚に取り付けることができる。

NL Pure 10✕52 双眼鏡

■製品特長 優れた詳細認識と大きな視野の理想的な10倍モデル

■主な仕様 倍率：✕10

対物レンズ径：52mm

ひとみ径：5.2mm

アイレリーフ：17mm

視界：130m／1000m

実視界：7.4°

最短合焦距離：3.3m

薄暮係数（ISO 14132-1）：22.8

長さ×幅×高さ：174mm×131mm×77mm

重さ：1020g

適応温度（操作時）：−25℃～+55℃

適応温度（収納時）：−30℃～+70℃

防水性能：窒素ガス封入・水深4m

NL Pure 14✕52 双眼鏡

■製品特長 困難な状況下で対象のディテールをより身近にする14倍モデル