スワロフスキーのプレミアムモデル双眼鏡「NL Pure 10✕52 / 14✕52」新発売
【2024年9月16日 星ナビ編集部】
ハクバ写真産業が、最高品質にこだわるオーストリアの光学機器メーカー「スワロフスキー・オプティック」社製のプレミアムモデル双眼鏡「NL Pure 10✕52」「NL Pure 14✕52」2製品を新発売。NL Pure 10✕52は、優れた解像感と広い視野を持つ理想的な10倍モデル、NL Pure 14✕52 双眼鏡は、対象のディテールにより迫ることができる14倍モデルだ。14倍は手持ちとしては倍率が高めで射出瞳径3.6mmと暗いので、天文用途としては実視界7.4度と視野が広く射出瞳径5.2mmの「NL Pure 10✕52」の方が適している。
- ■ NL Pure 10✕52 概要
-
- ブランド名：NL Pure
- 商品名：NL Pure 10✕52 双眼鏡
- 発売日：9月12日（木）
- 希望小売価格：671,000円（税込）
- 標準付属品：FSBサイドバッグ、UCSユニバーサルコンフォートストラップ、アイピースカバー、対物レンズキャップカバー、ストラップコネクター、レンズクロス、メンテナンス用ブラシ・クリーナー
- ■ NL Pure 14✕52概要
-
- ブランド名：NL Pure
- 商品名：NL Pure 14✕52 双眼鏡
- 発売日：10月4日（金）
- 希望小売価格：682,000円（税込）
- 標準付属品：FSBサイドバッグ、UCSユニバーサルコンフォートストラップ、アイピースカバー、対物レンズキャップカバー、ストラップコネクター、レンズクロス、メンテナンス用ブラシ・クリーナー
「NL Pure」シリーズは、自然を愛する人たち”Nature Lovers”の名を冠したスワロフスキー・オプティック社製双眼鏡のハイエンドモデル。薄明時や夜間に性能を発揮するシリーズ最大の52mmの口径を持つ光学系をコンパクトなボディに組み込み、より鮮明で感動的な世界が味わえる。
フィールドフラットナーレンズを採用したSWAROVISIONテクノロジーは、視野の湾曲を補正し、視野周辺までシャープな像を実現した妥協のない高性能を誇る。視野の中央から周辺までシャープな像が維持され、対象が視野周辺にあってもフォーカスを合わせ直す必要がなく細部まで鮮明に見ることができる。レンズの特殊コーティングにより、抜けの良い忠実な視野が得られる。筐体内には不活性ガスが充填され、防水性能も高い。
人間工学に基づいた独自のハウジングデザインは、親指と人差し指がかかる部分に楕円形の凹みがあり、持つ手を自然なグリップポジションに導く。快適で安定した保持を可能にする「FRPフォアヘッドレスト」（別売）も用意されている。また、「TAs三脚アダプター」（別売）を使用すれば、NL Pure双眼鏡をSWAROVSKI OPTIK三脚に取り付けることができる。
NL Pure 10✕52 双眼鏡
- ■製品特長
-
- 優れた詳細認識と大きな視野の理想的な10倍モデル
- ■主な仕様
-
- 倍率：✕10
- 対物レンズ径：52mm
- ひとみ径：5.2mm
- アイレリーフ：17mm
- 視界：130m／1000m
- 実視界：7.4°
- 最短合焦距離：3.3m
- 薄暮係数（ISO 14132-1）：22.8
- 長さ×幅×高さ：174mm×131mm×77mm
- 重さ：1020g
- 適応温度（操作時）：−25℃～+55℃
- 適応温度（収納時）：−30℃～+70℃
- 防水性能：窒素ガス封入・水深4m
NL Pure 14✕52 双眼鏡
- ■製品特長
-
- 困難な状況下で対象のディテールをより身近にする14倍モデル
- ■主な仕様
-
- 倍率：✕14
- 対物レンズ径：52mm
- ひとみ径：3.6mm
- アイレリーフ：17mm
- 視界：93m／1000m
- 実視界：5.3°
- 最短合焦距離：3.8m
- 薄暮係数（ISO 14132-1）：27
- 長さ×幅×高さ（収納時）：174mm×131mm×77mm
- 重さ：1020g
- 適応温度（操作時）：−25℃～+55℃
- 適応温度（収納時）：−30℃～+70℃
- 防水性能：窒素ガス封入・水深4m
〈参照〉
〈関連リンク〉
関連記事
- 2024/08/25 手ブレ防止機能付き、EDレンズ採用16倍双眼鏡「ATERA II ED H16×50WP」発売
- 2024/07/17 天体観測「専用」双眼望遠鏡「StellaBino-50」新発売
- 2024/07/05 双眼鏡の視野内に天体情報を表示するAR搭載スマート双眼鏡「ENVISION」登場
- 2024/06/07 世界初のスマート双眼鏡「AX VISIO」新発売
- 2024/03/22 実視界15°の広視野を実現したSIGHTRON双眼鏡「S I 525 SWA II」発売
- 2023/09/28 サイトロンジャパンのオンラインショップ「双眼鏡ドットコム」がグランドオープン
- 2020/05/01 5倍20mm双眼鏡「ヒノデ 5×21-A＋」発売
- 2020/01/15 星座鑑賞用双眼鏡「CS-BINO 3×50」新発売
- 2019/06/12 星座鑑賞用双眼鏡＆望遠鏡「CS-BINO 2×40 / CS-MONO 2×40」新発売
- 2019/06/06 ダハプリズム双眼鏡「ウルトラビューEX OP 8×42 DH III」新発売
- 2019/03/07 マニア垂涎、中島コレクションに見る日本の双眼鏡の歴史
- 2018/08/09 ビクセン双眼鏡「フォレスタIIシリーズ」発売
- 2018/01/22 低倍率双眼鏡、単眼鏡 サイトロンジャパン「Stella Scan 2×40 / Stella Scan 2×40 MONO」発売
- 2017/11/09 「防振双眼鏡 VC Smart 10×30」発売
- 2017/02/16 3種コーティングでクリアな視界「アトレックIIシリーズ」発売
- 2007/06/11 【キャンペーン情報】6月10日〜8月10日「ツァイス双眼鏡 Victory FLシリーズ 2007サンクスキャンペーン」
- 2007/03/22 【イベント速報】天文機材の最前線が見える！ PIE2007
- 2006/03/23 「はじめてのスターウオッチング 天体観察入門」本日発売
- 2005/02/04 【新製品情報】キヤノン、双眼鏡「10×42 L IS WP」を発表
- 2002/04/25 6月15〜16日、J.T.B.ショー開催