シュミットカセグレン天体望遠鏡の結露防止ヒーターコントローラー「Smart DewHeater Controller 2Xと4X」発売
【2024年9月4日 星ナビ編集部】
ビクセンは、シュミットカセグレン天体望遠鏡の結露を防止するヒーターコントールユニット、セレストロン製「Smart DewHeater Controller（スマートデユーヒートコントローラー）2X / 4X」を9月6日（金）に発売する。
「2X」はコンパクトなボディ、「4X」は大電力でさまざまなデバイスと接続でき、別売りの結露防止ヒーターと併用することでヒーター温度をコントロールすることができる。
- ■ 発売概要
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- 商品名：Smart DewHeater Controller 2X
- ブランド名：セレストロン
- 発売日：9月6日（金）
- メーカー希望小売価格：オープン価格
- ビクセンオンラインストア価格：78,650円（税込）
- 製品ページ：https://www.vixen.co.jp/product/36234_9/
- その他：受注生産品
- ■ 発売概要
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- 商品名：Smart DewHeater Controller 4X
- ブランド名：セレストロン
- 発売日：9月6日（金）
- メーカー希望小売価格：オープン価格
- ビクセンオンラインストア価格：133,100円（税込）
- 製品ページ：https://www.vixen.co.jp/product/36235_6/
- その他：受注生産品
- 【温度と湿度をチェックしてヒーター温度を調節。ワンランク上の結露防止が可能に】
-
- スマートデユーヒートコントローラー各種は、温度と湿度の情報を収集するセンサーを搭載。集めた情報から、結露防止ヒーター（別売）の温度を自動で調整し、結露を防ぐ。低電力による結露の発生防止はもちろん、温めすぎも防ぎ消費電力を抑える。
- スマートデユーヒートコントローラー 2Xでは2台分、スマートデユーヒートコントローラー 4Xでは4台分の温度と湿度をチェックすることができるため、メイン鏡筒やガイド鏡、デジタル一眼カメラなど複数のデバイスの結露を防止することが可能。別売のサーミスタを使用すると、セレストロン社製以外の巻付ヒーターもセンサーによる温度調整が可能。
- 【複数デバイスのケーブル管理に便利な出力端子装備】
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- スマートデユーヒートコントローラー各種は、DC12Vバッテリーで動作。
Smart DewHeater Controller 2X
- ■ 製品特長
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- 最大120W（12V DCで最大電流10A）の電力を処理。セレストロン製架台などを接続できる12V DC出力端子を1つ装備。
Smart DewHeater Controller 4X
- ■ 製品特長
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- 最大240W（12V DCで最大電流20A）の電力を処理。12V DC出力端子を４つ備えており、そのうちの1つは、3Vから12Vの可変電圧仕様。デジタル一眼カメラなどの接続に便利。
- USB3.2のUSB-Aポートを3つ装備。それぞれのデバイスをコンセントに繋ぐ必要がなく、ケーブル類をすっきりとまとめることができる。
- NexStar+ハンドコントローラーやWindows専用アプリの「CPWI」を接続すると、USBポートの電源切り替えができ、消費電力を節約することができる。
【使用に合わせた2パターンの取付け方】
スマートデユーヒートコントローラー各種は、セレストロン望遠鏡用三脚に取付できるストラップが付属。また、CG5アリガタプレート（ビクセン規格）やCGEアリガタプレート（幅広プレート）に直接取付ができるため、架台搭載のバランス補助としても活用することが可能。
- ■ Smart DewHeater Controller 2Xの主な仕様
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- 結露防止ヒーターリング用ポート：2ポートRCA ジャック（他社製ヒーターと互換性有）
- サーミスタ用ポート：2ポート2.5mmオーディオ ジャック
- 12V DC電源出力ポート：12V 2.1φDCプラグ（外径5.5mm、内径2.1mm）、最大 第7A
- AUXポート：2個、NexStar+ハンドコントローラーやその他アクセサリー接続可能
- PCポート：USB 2.0タイプB、CPWIによる制御のためにPC接続可能
- 12V DC電源入力ポート：ネジ付き2.1φDCプラグ（外径5.5mm、内径2.1mm）、最大入力10A
- 付属電源ケーブル：片方にシガーライタープラグ、もう片方にネジ付2.1φDCプラグ（外径5.5mm、内径2.1mm）、長さ約3m、10A ヒューズ保護
- 環境センサー：周囲の温度と湿度を測定
- 筐体構造：一体型ファン付きアルミニウム
- クランプ：CG-5およびCGEアリガタプレートに対応（三脚にストラップで固定することも可能）
- ■ Smart DewHeater Controller 4Xの主な仕様
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- 結露防止ヒーターリング用ポート：4ポートRCA ジャック（他社製ヒーターと互換性有）
- サーミスタ用ポート：4ポート2.5mmオーディオ ジャック
- 12V DC電源出力ポート：12V 2.1φDCプラグ（外径5.5mm、内径2.1mm）×3個、最大 7A
- 可変DC電源出力ポート：3V-12V可変出力2.1φDCプラグ（外径5.5mm、内径2.1mm）×1個、最大5A
- USBポート：USB 3.2 タイプAポート×3個、各最大2.5A 出力
- AUXポート：3個、NexStar+ハンドコントローラーやその他アクセサリー接続可能
- PCポート：USB 3.2タイプB、CPWIによる制御のためにPC接続可能
- 12V DC電源入力ポート：ネジ付2.1φDCプラグ（外径5.5mm、内径2.1mm）、最大入力10A
- 高電流 12V DC 電源入力ポート：XT60コネクタ、最大入力 20A
- 付属電源ケーブル：片方にシガーライタープラグ、もう片方にXT60コネクタ、長さ約3m、20A ヒューズ保護
〈参照〉
〈関連リンク〉
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