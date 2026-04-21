2026年7月24日 ジュノーがわし座で衝

2026年7月24日、小惑星ジュノーがわし座で衝（太陽‐地球‐ジュノーがまっすぐに並ぶ位置関係）となる。

宵から深夜の南東の空に見えているわし座に位置する小惑星ジュノーが、7月24日に衝となる。太陽‐地球‐ジュノーがまっすぐに並び、一晩中見える時期だ。

明るさは約9等級と暗く、観察するには天体望遠鏡と好条件の空が必要となる。わし座、やぎ座の星を手がかりにして探してみよう。眼視観測するよりも、数日おきに撮影して移動の様子を確かめるほうがわかりやすい。

ジュノーは火星軌道と木星軌道の間の「小惑星帯」の中にあり、ケレス、パラス、ベスタとともに「四大小惑星」と呼ばれる。1804年に発見された小惑星番号3番の小惑星で、直径は約230km（平均）。小惑星帯の天体の中では十数番目のサイズと意外に小さい。明るいときには7等台になる。