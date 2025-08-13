2025年8月29日 ヘーベがみずがめ座で衝
宵から深夜の南南東の空に見えているみずがめ座に位置する小惑星ヘーベが、8月29日に衝となる。太陽‐地球‐ヘーベがまっすぐに並び、一晩中見える時期だ。
明るさは約8等級で、空が暗ければ双眼鏡や小型の天体望遠鏡でも見つけられる。目印になる星が少ないエリアだが、みずがめ座、やぎ座の星々との位置関係を頼りにして探してみよう。数日間隔で撮影すると移動の様子がわかるだろう。
ヘーベは火星軌道と木星軌道の間の「小惑星帯」の中にある、1847年に発見された小惑星番号6番の天体である。
〈関連リンク〉
- 星空ガイド
- 天体写真ギャラリー：彗星・小惑星・準惑星
関連記事
- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現
- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功
- 2025/07/24 2025年7月31日 パラスがいるか座で衝
- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査
- 2025/05/09 2025年5月18日 ジュノーがへび座で衝
- 2025/04/24 2025年5月5日 ベスタがてんびん座で衝
- 2025/04/23 探査機「ルーシー」、2つ目の小惑星をフライバイ
- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測
- 2025/02/06 小惑星ベンヌの試料からアミノ酸など多くの生体関連分子を検出
- 2025/01/09 2025年1月17日 火星がふたご座で衝
- 2024/11/29 2024年12月8日 木星がおうし座で衝
- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見
- 2024/11/14 「COIAS」発見小惑星に「アオ」命名、15日に「命名祝賀会」配信
- 2024/11/08 2024年11月17日 天王星がおうし座で衝
- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功
- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史
- 2024/09/12 2024年9月21日 海王星がうお座で衝
- 2024/09/02 2024年9月9日 土星がみずがめ座で衝
- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも
- 2024/06/28 2024年7月7日 ケレスがいて座で衝