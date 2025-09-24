  1. トップ
2025年10月8日 ケレスがくじら座で衝

2025年10月8日、準惑星ケレスがくじら座で衝（太陽‐地球‐ケレスがまっすぐに並ぶ位置関係）となる。

星図

深夜から未明の南の空に見える、くじら座に位置する準惑星ケレスが、10月8日に衝となる。太陽‐地球‐ケレスがまっすぐに並び、一晩中見える時期だ。

明るさは約8等級で、空が暗ければ双眼鏡や小型の天体望遠鏡でも見つけられる。2等星のくじら座β星ディフダなどを目印にして探してみよう。数日おきに観察すると星々の間を移動していく様子がわかる。

ケレスは火星軌道と木星軌道の間の「小惑星帯」の中にあり、パラスジュノーベスタとともに「四大小惑星」と呼ばれる。1801年に発見された小惑星番号1番の天体で、小惑星帯の中では最大の直径約940km（平均）という大きさだ。2006年に冥王星などとともに準惑星に分類された。

ケレスの位置 ケレスの位置。括弧内は等級。星図の星は9等級まで

