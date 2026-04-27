50mmF4ED対物レンズ搭載の特製ガイドスコープが登場

笠井トレーディングから、高精度50mmF4ED対物レンズを搭載した、様々な用途に使える仕様満載の高性能小型万能ガイドスコープ「GuideFinder-50ED II」が新発売。

【2026年5月30日 星ナビ編集部】

笠井トレーディングは、高精度50mmF4ED対物レンズを搭載し、様々な用途に使える便利仕様が満載の高性能小型万能ガイドスコープ「GuideFinder-50ED II」を発売した。

GuideFinder-50ED IIは、色収差の僅少な光学系に加え、摺動式ドローチューブ＋直進ヘリコイド+鏡筒延長筒の併用により、広範なバックフォーカス調整が可能。様々なアイピースやオートガイダー等にフル対応。また、鏡筒は肉厚のある総金属製。別売の90゜正立接眼部ユニットの併用により正立ファインダーとしても使用できる。

そのほか、別売の5cmファインダー脚（⌀60mm）に装着して写真三脚等に搭載すれば単独で気軽なベランダ観望用ミニスコープとしても利用できる価値は大きい。合焦範囲が広いので、バローレンズ等を併用しても確実な合焦が可能だ。





■ 発売概要 商品名GuideFinder-50ED II

価格：税込25,300円前後

■ 製品特長

光学系 高精度50mmF4ED対物レンズを搭載。異常低分散（ED＝Extra-low-Dispersion）硝材を含む2枚玉EDアポクロマート設計により、短焦点ながら、短波長から長波長までカラーシフトの少ない優れた色収差補正に加え、球面収差も良く補正されており、高倍率域まで十分なシャープネスを保つ高い結像性を示す。全面に施された丁寧なブロードバンドマルチコートにより99.5%以上の高い総合透過率を誇り、クリアネスの高さも万全。







