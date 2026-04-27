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50mmF4ED対物レンズ搭載の特製ガイドスコープが登場

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笠井トレーディングから、高精度50mmF4ED対物レンズを搭載した、様々な用途に使える仕様満載の高性能小型万能ガイドスコープ「GuideFinder-50ED II」が新発売。

【2026年5月30日 星ナビ編集部

笠井トレーディングは、高精度50mmF4ED対物レンズを搭載し、様々な用途に使える便利仕様が満載の高性能小型万能ガイドスコープ「GuideFinder-50ED II」を発売した。

GuideFinder-50ED IIは、色収差の僅少な光学系に加え、摺動式ドローチューブ＋直進ヘリコイド+鏡筒延長筒の併用により、広範なバックフォーカス調整が可能。様々なアイピースやオートガイダー等にフル対応。また、鏡筒は肉厚のある総金属製。別売の90゜正立接眼部ユニットの併用により正立ファインダーとしても使用できる。

そのほか、別売の5cmファインダー脚（⌀60mm）に装着して写真三脚等に搭載すれば単独で気軽なベランダ観望用ミニスコープとしても利用できる価値は大きい。合焦範囲が広いので、バローレンズ等を併用しても確実な合焦が可能だ。

GuideFinder-50EDII
GuideFinder-50ED II（提供：株式会社笠井トレーディング、以下同）

■ 発売概要
  • 商品名GuideFinder-50ED II
  • 価格：税込25,300円前後

■ 製品特長

光学系
  • 高精度50mmF4ED対物レンズを搭載。異常低分散（ED＝Extra-low-Dispersion）硝材を含む2枚玉EDアポクロマート設計により、短焦点ながら、短波長から長波長までカラーシフトの少ない優れた色収差補正に加え、球面収差も良く補正されており、高倍率域まで十分なシャープネスを保つ高い結像性を示す。全面に施された丁寧なブロードバンドマルチコートにより99.5%以上の高い総合透過率を誇り、クリアネスの高さも万全。

GuideFinder-50EDII

光学系
光学系。画像クリックで表示拡大

鏡筒＆合焦機構
  • 対物フード＆鏡筒本体は厚さ2.3mmの肉厚アルミニウム合金製で、極めて剛性の高い造り。鏡筒本体と摺動合焦部の間には長さ17mmの延長筒が挿入されていて、これを着脱することにより、合焦範囲を広げることができる便利な仕様を採用。
  • 最大ストローク30mmの摺動ドローチューブも肉厚のある頑丈なアルミニウム合金製。ドローチューブ側面には便利なスケール表示付き。
  • 直進ヘリコイド（「T2直進ヘリコイド接眼部」と同仕様）による精密調整機能も併備し、合計57mmの広範な合焦ストロークと相まって、様々なオートガイダーやアイピース等で確実な合焦が得られる。両合焦部にはストッパーネジ完備。接眼部には31.7mm差込（真鍮リング締付式/固定ネジ２本）とT2（M42/0.75）オスネジを併備。

GuideFinder-50EDII補助パーツ
GuideFinder-50EDII補助パーツ

■主な仕様
  • 対物レンズ：50mmF4ED対物レンズ
  • 有効口径：50mm
  • 焦点距離：200mm
  • 口径比：F4
  • 鏡筒径：54.5mm
  • 鏡筒長：220mm （最大伸長時265mm）
  • 接眼部規格：⌀31.7mm差込（真鍮リング締付式）＆T2（M42/0.75）オスネジ
  • 合焦機構：直進ヘリコイド（ストッパーネジ付＋17mm鏡筒延長筒＋摺動式ドローチューブ（ストッパーネジ付）
  • 合焦ストローク：57mm （ヘリコイド10mm＋鏡筒延長筒17mm＋摺動部30mm）
  • バックフォーカス調整範囲：+42mm～-15mm
  • 重量：485g
  • 付属品：17mm鏡筒延長筒、前後キャップ
  • その他：中・高倍率で観測する場合は、バローレンズの併用、ないし（スマイスレンズを含む）ハイアイ系アイピースの使用が好適

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