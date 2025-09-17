  1. トップ
「ステラショット2」、12月13日にサポート期間終了

天体撮影ソフト「ステラショット2」のサポート期間が2025年12月13日をもって終了となります。最新バージョン「ステラショット3」へのアップグレードをご検討ください。

【2025年11月19日 アストロアーツ

日ごろ、天体撮影ソフト「ステラショット」をご愛用いただきましてありがとうございます。誠に勝手ながら、2023年12月に販売終了しました「ステラショット2」のサポートサービスは2025年12月13日をもって終了とさせていただきます。
サポート終了後も「ステラショット2」のご利用は引きつづき可能ですが、天体データ更新やお問い合わせ回答などのサービスは停止いたします。くわしくは以下のページをご参照ください。

この機会に最新版「ステラショット3」へのアップグレードをぜひご検討ください。

今後ともご愛用のほどよろしくお願い申し上げます。

