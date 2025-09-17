「ステラショット2」、12月13日にサポート期間終了
【2025年11月19日 アストロアーツ】
日ごろ、天体撮影ソフト「ステラショット」をご愛用いただきましてありがとうございます。誠に勝手ながら、2023年12月に販売終了しました「ステラショット2」のサポートサービスは2025年12月13日をもって終了とさせていただきます。
サポート終了後も「ステラショット2」のご利用は引きつづき可能ですが、天体データ更新やお問い合わせ回答などのサービスは停止いたします。くわしくは以下のページをご参照ください。
この機会に最新版「ステラショット3」へのアップグレードをぜひご検討ください。
今後ともご愛用のほどよろしくお願い申し上げます。
〈参照〉
- サポート終了製品のご案内
- 天体撮影ソフト「ステラショット3」製品情報ページ
- アストロアーツ オンラインショップ
- 「ステラショット3」アップグレードお申し込みページ アカウントおよび対象製品のご登録が必要です
- 製品登録ページ
- お問い合わせフォーム
〈関連リンク〉
