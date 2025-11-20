天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ12」12.0iアップデータ公開　天体データの拡充と安定性・正確性の向上

天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ12」の12.0iアップデータを無償公開しました。本アップデータでは、星雲・星団や変光星など多岐にわたるデータの追加・修正、操作性の改善、不具合の修正等により動作の安定性や情報の正確性を向上しています。

【2025年12月17日 アストロアーツ】

「ステラナビゲータ12」12.0iアップデータでは、星雲・星団や変光星、探査機、都市名、各天体の地名、流星群、隕石など多数のデータを追加・更新するなど、天文データの整備・拡充を行いました。また、経緯線表示機能、惑星描画機構などの機能・性能を向上させています。

さらに、多くのユーザー様よりいただいたご意見・ご指摘によって、星図や天文現象の描画、表示される天体の座標等の情報についても改善を加えることで、さらに安定性や信頼性を高めています。





詳しくはステラナビゲータ12「アップデータページ」をご参照ください。

ステラナビゲータについて

「ステラナビゲータ12」は、今夜の星空や星座、惑星の様子はもちろん、過去から未来にわたる20万年間のあらゆる天文現象をリアルに再現できる、Windows用天文シミュレーションソフトウェアです。

星空のシミュレーションだけでなく、四季の星座や神話を紹介するプラネタリウム番組、おすすめの天文現象の情報をお知らせする機能、天体望遠鏡のコントロール機能など、天文・宇宙を楽しむための多彩な機能が搭載されています。