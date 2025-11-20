天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ12」12.0iアップデータ公開 天体データの拡充と安定性・正確性の向上
【2025年12月17日 アストロアーツ】
「ステラナビゲータ12」12.0iアップデータでは、星雲・星団や変光星、探査機、都市名、各天体の地名、流星群、隕石など多数のデータを追加・更新するなど、天文データの整備・拡充を行いました。また、経緯線表示機能、惑星描画機構などの機能・性能を向上させています。
さらに、多くのユーザー様よりいただいたご意見・ご指摘によって、星図や天文現象の描画、表示される天体の座標等の情報についても改善を加えることで、さらに安定性や信頼性を高めています。
詳しくはステラナビゲータ12「アップデータページ」をご参照ください。
ステラナビゲータについて
「ステラナビゲータ12」は、今夜の星空や星座、惑星の様子はもちろん、過去から未来にわたる20万年間のあらゆる天文現象をリアルに再現できる、Windows用天文シミュレーションソフトウェアです。
星空のシミュレーションだけでなく、四季の星座や神話を紹介するプラネタリウム番組、おすすめの天文現象の情報をお知らせする機能、天体望遠鏡のコントロール機能など、天文・宇宙を楽しむための多彩な機能が搭載されています。
〈関連リンク〉
