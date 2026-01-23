アストロアーツ、極軸合わせ特許技術をオープンライセンスで提供開始

株式会社アストロアーツは、極軸合わせを容易にする特許技術（日本国特許第6892166号「望遠鏡制御プログラム」）を、誰でも自由に利用できるオープンライセンスとして提供開始しました。商用・非商用を問わず無償で利用可能で、契約や申請手続き、ライセンス料の支払いは一切不要です。

【2026年2月9日 アストロアーツ】

株式会社アストロアーツは2026年1月30日付で、極軸合わせを容易にする特許技術（日本国特許第6892166号「望遠鏡制御プログラム」）について、特許権非行使宣言を行いました。

本特許技術は、赤道儀の赤経軸周りに望遠鏡を回転させ、撮影された複数の天体画像に基づいて極軸合わせを行う技術です。北極星の見えない観測地でも高精度な極軸合わせが可能で、極軸望遠鏡を覗かずに画面上のガイドをもとに調整できます。

本技術は、商用・非商用を問わず無償で利用できます。契約や申請手続き、ライセンス料の支払いは不要で、ソフトウェア・ハードウェアへの組み込み、改良版の開発、製品・サービスでの提供が可能です。過去の実施行為についても権利行使は行いません。

詳細な利用条件、技術解説、よくあるご質問、公式文書のダウンロードについては、ステラショット3製品ページ内の「極軸合わせ特許技術のオープンライセンス提供」ページをご参照ください。