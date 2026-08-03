2026年8月13日 ペルセウス座流星群が極大
詳しくは「ペルセウス座流星群特集」をご覧ください。
8月13日、ペルセウス座流星群の活動が極大となる。極大時刻は昼11時ごろと予測されているので、12日の深夜から13日の明け方が一番の見ごろとなる。
ちょうど新月（スペインなどで皆既日食）のタイミングで、月明かりの影響が全くない最高の条件だ。街明かりの影響もなく視界が開けた場所では、1時間あたり40個程度の流れ星を見ることができるだろう。郊外でも1時間あたり15個ほど見える可能性がある。流れ星は空全体に飛ぶので、北東に限らず空を広く見渡すようにしよう。
ペルセウス座流星群は、1月のしぶんぎ座流星群、12月のふたご座流星群と並ぶ三大流星群の一つだ。速度は速めで、流れ星の後に煙のような痕が見えることもある。母天体はスイフト・タットル彗星。
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