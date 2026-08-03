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2026年8月13日 ペルセウス座流星群が極大

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2026年8月13日、三大流星群の一つに数えられるペルセウス座流星群の活動が極大となる。8月12日の深夜から13日の明け方が見ごろ。

詳しくは「ペルセウス座流星群特集」をご覧ください。

2026年 ペルセウス座流星群

星図

8月13日、ペルセウス座流星群の活動が極大となる。極大時刻は昼11時ごろと予測されているので、12日の深夜から13日の明け方が一番の見ごろとなる。

ちょうど新月（スペインなどで皆既日食）のタイミングで、月明かりの影響が全くない最高の条件だ。街明かりの影響もなく視界が開けた場所では、1時間あたり40個程度の流れ星を見ることができるだろう。郊外でも1時間あたり15個ほど見える可能性がある。流れ星は空全体に飛ぶので、北東に限らず空を広く見渡すようにしよう。

ペルセウス座流星群は、1月のしぶんぎ座流星群、12月のふたご座流星群と並ぶ三大流星群の一つだ。速度は速めで、流れ星の後に煙のような痕が見えることもある。母天体はスイフト・タットル彗星。

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