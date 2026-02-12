2026年4月23日 4月こと座流星群が極大

4月22日、4月こと座流星群の活動が極大となる。22日の深夜から23日の明け方が見ごろ。

4月23日、4月こと座流星群の活動が極大となる。極大時刻は5時ごろと予測されているので、22日深夜から23日明け方にかけてが見やすい時間帯になる。

1時間あたりの流星数は10個程度と予測され、あまり多いわけではないが、月明かりの影響がほとんどないことや極大時刻に向かって放射点が高くなることは好条件といえる。少ないながらも明るい流星の割合が高いので、見たり撮ったりできれば印象に残りそうだ。母天体はサッチャー彗星。