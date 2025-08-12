2025年10月9日 10月りゅう座流星群が極大
10月9日、10月りゅう座流星群の活動が極大となる。極大時刻は4時ごろと予測されており、放射点の高度を考慮すると8日深夜が見やすい時間帯となる。
活動が小規模な群であることに加えて、満月過ぎの月明かりの影響が大きいため、目にできる流星数は1時間あたり数個程度とみられる。一方で、突発出現の可能性が指摘されているほか、今年3月に母天体のジャコビニ・チンナー彗星が回帰（太陽最接近）したこともあり、念のために注意しておきたい。対地速度が遅く、ふわっとした独特の印象が特徴的な流星群だ。
母天体の名前から「ジャコビニ流星群」という名称でも知られるこの流星群は、過去に何度か大出現を見せたことがあり、1933年や1946年には1時間あたり数千個もの流星を降らせた。近年では1985年、1998年、2011年にかなり活発な活動が見られたほか、2018年にも1時間あたり数十個～100個というかなり活発な活動が北欧などで見られ話題となった。
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/08/12 2025年8月13日 ペルセウス座流星群が極大
- 2025/08/07 2025年8月17日 はくちょう座κ流星群が極大
- 2025/07/25 2025年7月31日 みずがめ座δ南流星群が極大
- 2025/07/11 【特集】ペルセウス座流星群（2025年）
- 2025/04/24 2025年5月6日 みずがめ座η流星群が極大
- 2025/04/16 2025年4月22日 4月こと座流星群が極大
- 2024/12/26 2025年1月4日 しぶんぎ座流星群が極大
- 2024/12/16 2024年12月22日 こぐま座流星群が極大
- 2024/12/06 2024年12月14日 ふたご座流星群が極大
- 2024/12/05 12月10日にYouTubeライブ「ステラナビゲータでシミュレーション ふたご座流星群＆プレアデス星団食」
- 2024/11/14 【特集】ふたご座流星群（2024年）
- 2024/11/11 2024年11月17日 しし座流星群が極大
- 2024/11/05 2024年11月12日 おうし座北流星群が極大
- 2024/10/15 2024年10月21日 オリオン座流星群が極大
- 2024/10/02 2024年10月8日 10月りゅう座流星群が極大
- 2024/08/08 2024年8月18日 はくちょう座κ流星群が極大
- 2024/08/05 2024年8月12日 ペルセウス座流星群が極大
- 2024/08/02 動画公開！華やかなペルセウス座流星群を記録しよう
- 2024/07/23 2024年7月30日 みずがめ座δ南流星群が極大
- 2024/07/12 【特集】ペルセウス座流星群（2024年）