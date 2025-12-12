2025年12月23日 こぐま座流星群が極大

12月23日、こぐま座流星群の活動が極大となる。22日深夜から23日明け方が見ごろだが数は少ない。

12月23日、こぐま座流星群の活動が極大となる。極大時刻は1時ごろと予測されていて、22日深夜から23日明け方が見やすい時間帯となる。

月明かりの影響のない暗夜だが、もともと出現数が少ない流星群なので、見えるとしても1時間に数個ほどだろう。冬の星々を眺めているときに、運が良ければ流れ星が飛ぶかもしれない、くらいの気持ちで待ってみよう。防寒の準備は念入りに。母天体は13.6年周期で公転するタットル彗星。