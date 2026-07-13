2026年7月31日 みずがめ座δ南流星群が極大
7月31日、みずがめ座δ南流星群の活動が極大となる。極大時刻は22時ごろと予測されているので、31日の深夜から8月1日の明け方が見やすいタイミングだろう。また、やぎ座α流星群の活動も同じころに極大になる。
満月過ぎの月明かりがあるため観測条件は良くないが、7月下旬から8月中旬にかけてはペルセウス座流星群を含め複数の流星群が活動していることから、当夜に限らない「夏の流星シーズン」を楽しむスタートと考えたい。流れ星は空全体に飛ぶので、月や街灯の影響が小さい方向を中心として広い範囲を眺めよう。
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